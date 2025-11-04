Diane Ladd miała 89 lat. Zmarła w swym domu w miejscowości Ojai w Kalifornii. Jak przypomina Reuters, Ladd była znana głównie z ról silnych i inteligentnych kobiet.

Kariera Diane Ladd

Swoją pierwszą nominację do najwyższego wyróżnienia w Hollywood Diane Ladd zdobyła na początku kariery filmowej, grając drugoplanową rolę w dramacie "Alicja już tu nie mieszka" (1974) w reżyserii Martina Scorsese. Dwie kolejne otrzymała za kreacje w filmach "Dzikość serca" (1991) Davida Lyncha i "Historia Rose" (1990). W obu tych filmach zagrała razem ze swą córką, Laurą Dern. W tych obrazach wcieliły się w role matki i córki.

Matka i córka razem

W 1992 roku Ladd i Dern zostały pierwszą matką i córką w historii kina, które były nominowane do Oscara i Złotego Globu za rolę w tym samym filmie. W 2010 roku Diane Ladd, jej były mąż Bruce Dern, również aktor, i ich córka zostali razem uhonorowani gwiazdami w Alei Sław w Hollywood. Bruce Dern zagrał w takich filmach jak "Wielki Gatsby" (1974), "Powrót do domu" (1978) i "Nebraska" (2013). Laura Dern zdobyła Oscara za drugoplanową rolę w dramacie "Historia małżeńska" (2020), za którą również została uhonorowana Złotym Globem.