Zełenski odniósł się w ten sposób do kwestii rozważanej przez UE pożyczki dla Ukrainy opartej o szersze niż dotychczas wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego.

Zełenski o pożyczce: To kwestia naszego przetrwania

Mam nadzieję, daj Boże, że otrzymamy tę decyzję – powiedział ukraiński prezydent telewizji Bloomberg. Inaczej będziemy musieli znaleźć alternatywę, to kwestia naszego przetrwania. Dlatego właśnie bardzo tego potrzebujemy. I liczę na naszych partnerów – dodał.

Sprawa udzielenia takiej pożyczki na kwotę 140 mld euro jest rozważana od miesięcy, lecz dotąd państwa UE nie osiągnęły porozumienia w tej sprawie, m.in. ze względu na postawę Belgii, na której terytorium znajduje się większość z ok. 300 mld euro środków.

Zełenski: Trump mógłby popchnąć Europę do działania

Zełenski stwierdził, że liczy, że sytuację może zmienić prezydent USA Donald Trump, konfiskując rosyjskie aktywa zamrożone w USA. Choć jest to kwota jedynie ok. 5 mld, to według Zełenskiego taki ruch mógłby popchnąć Europę do działania.

Jak dotąd jednak amerykański prezydent twierdził, że jest to kwestia do rozwiązania między UE i Rosją, a USA nie mają z nią nic wspólnego. Administracja Trumpa nie poparła też inicjatywy UE w tej kwestii na forum G7.

Zełenski: Putinowi udało się zastraszyć Europę dronami

W wywiadzie dla Bloomberga Zełenski ujawnił też, że Ukraina rozpoczęła wspólną z USA produkcję dronów-interceptorów przechwytujących pociski. Ocenił przy tym jednak, że poprzez naruszenia przestrzeni powietrznej Władimirowi Putinowi udało się zastraszyć Europę i zniechęcić do udzielenia Ukrainie pomocy w postaci systemów obrony powietrznej.

Myślę, że on ich przestraszył, to był jego cel i on go osiągnął – powiedział ukraiński prezydent.

Zełenski: Prezydent nie może mieć przyjaciół

Zełenski odniósł się też do ujawnionej niedawno afery korupcyjnej w ukraińskim sektorze energetycznym, w której centrum jest jeden z jego byłych najbliższych współpracowników, Tymur Mindicz. Prezydent obiecał, że będzie wspierał pełne śledztwo w sprawie skandalu i ma nadzieję na skazanie odpowiedzialnych.

Najważniejszą rzeczą są wyroki dla ludzi, którzy są winni – powiedział. Prezydent kraju będącego w stanie wojny nie może mieć żadnych przyjaciół – dodał.