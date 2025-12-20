Ta maszyna sprawdzi czym warszawiacy palą w piecach

Straż miejska zakupiła specjalny wóz, którym będą kontrolować mieszkańców stolicy. A dokładniej będą kontrolować posesje pod względem jakości powietrza. "Smogowóz" - bo tak został nazwany samochód do zadań specjalnych, ma ułatwić pracę służbom.

Strażnicy miejscy będą w łatwiejszy sposób mogli reagować na łamanie przepisów środowiskowych, m.in. kotły niespełniające wymogów ekologicznych generujące smog.

Jak podaje portal Interia, "smogowóz" jest mobilnym laboratorium analitycznym, które bada stan jakości powietrza.

Warszawa walczy ze smogiem

To kolejny krok w konsekwentnie realizowanej strategii miasta zmierzającej do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Inwestycja w praktyce przełoży się na skuteczniejszą walkę z nielegalnym spalaniem i lepszą ochronę zdrowia mieszkańców - komentuje cytowany przez serwis, Grzegorz Staniszewski z warszawskiej straży miejskiej.

Auto wyposażone jest w rozwiązania służące sprawdzaniu jakości powietrza. Na zanieczyszczenie powietrza składa się wiele substancji. W polskich miastach problemem są cztery substancje: duże pyły PM10, małe pyły PM2,5, tlenkami azotu i benzo(a)pirenem.

Głównym elementem wyposażenia pojazdu jest czujnik pyłów zawieszonych w powietrzu, który pozwala określić stan jakości powietrza. Laboratorium jest wyposażone w kamerę termowizyjną na wysięgniku czy przenośny detektor wielogazowy.

Specjalne upoważnienia strażników

Jak czytamy, do prowadzenia kontroli posesji pod kątem zanieczyszczania środowiska w Warszawie upoważnionych jest 200 strażników. Według danych miasta, każdego roku funkcjonariusze przeprowadzają ok. 6,5 tys. kontroli.