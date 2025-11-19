Jak czytamy na stronie polskiego MSZ: "Ambasada RP w Pradze informuje o wzroście liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie Republiki Czeskiej. Najwięcej przypadków odnotowano w Pradze, a także w krajach środkowoczeskim i morawsko‑śląskim". MSZ kieruje do szczegółowych informacji o sposobach prewencji oraz sytuacji epidemiologicznej w Czechach zamieszczonych na czeskich stronach internetowych.

Jak można zarazić się WZW A?

Eksperci ostrzegają, że zagrożenie może szybko przekroczyć granicę Polski. Jest to wirus przenoszący się, jak to się pospolicie mówi, drogą pokarmową. Pacjent zakaża się drogą pokarmową, a następnie wirusa wydala i cykl się zamyka. Dlatego mówi się, że jest to choroba brudnych rąk - wyjaśnił w rozmowie z Radiem Zet dr Sławomir Kiciak, kierujący oddziałem zakaźnym lubelskiego szpitala wojewódzkiego.

Kto najbardziej narażony na WZW A?

Na zakażenie szczególnie narażone są osoby, które wcześniej nie miały kontaktu z patogenem i nie były szczepione. W Polsce szczepienia przeciwko WZW A należą do szczepień zalecanych dla podróżujących poza Europę - do Azji, Afryki czy Ameryki Południowej.

Lekarz przypomniał, że organizm człowieka nie posiada wrodzonej odporności na ten typ wirusa, a "każde narażenie może powodować wystąpienie ostrego przebiegu WZW typu A". Obecnie najskuteczniejszą formą ochrony pozostaje szczepienie. WZW A początkowo może nie dawać specyficznych symptomów. Nudności, wymioty, biegunka czy osłabienie często są mylone z zatruciem lub tzw. grypą żołądkową.