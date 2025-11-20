Około 40 osób zostało rannych, w tym dwie poważnie, w wyniku zderzenia się dwóch pociągów w czwartek rano w pobliżu Czeskich Budziejowic na południu Czech – podały lokalne służby ratownicze. Agencja CTK przekazała, że zderzyły się ekspres i pociąg osobowy.
Jak poinformowała rzeczniczka służb ratunkowych Petra Kafkova, do wypadku doszło około godziny 6.20 między miejscowościami Divczice i Zliv, w kraju (województwie) południowoczeskim, na północny zachód od Czeskich Budziejowic.
Nieznana przyczyna
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zderzenia.
Akcja ratunkowa
W akcji ratunkowej uczestniczy m.in. siedem śmigłowców. Większość rannych przetransportowano do szpitali w Czeskich Budziejowicach.
