Jak poinformowała rzeczniczka służb ratunkowych Petra Kafkova, do wypadku doszło około godziny 6.20 między miejscowościami Divczice i Zliv, w kraju (województwie) południowoczeskim, na północny zachód od Czeskich Budziejowic.

Nieznana przyczyna

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zderzenia.

Reklama

Akcja ratunkowa

W akcji ratunkowej uczestniczy m.in. siedem śmigłowców. Większość rannych przetransportowano do szpitali w Czeskich Budziejowicach.