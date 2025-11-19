Moje przesłanie do Rosji i Putina jest takie: widzimy was, wiemy, co robicie, i jeśli Jantar ruszy w tym tygodniu na południe, będziemy gotowi – zapowiedział szef brytyjskiego resortu.

Rosyjski okręt Jantar na skraju wód terytorialnych Wielkiej Brytanii

Jak poinformował, "rosyjski okręt szpiegowski Jantar znajduje się obecnie na skraju wód terytorialnych Wielkiej Brytanii, na północ od Szkocji". Wpływał (jednak) w głąb wód terytorialnych Zjednoczonego Królestwa już kilka tygodni temu – dodał minister.

Healey oznajmił, że "okręt zaprojektowany jest w celu zbierania informacji wywiadowczych i mapowania (położenia) podmorskich kabli".

Kierowanie laserów z rosyjskiego okrętu Jantar w stronę pilotów RAF

Wysłaliśmy fregatę Royal Navy i samoloty RAF, aby monitorować i śledzić każdy ruch tego okrętu. W tym czasie Jantar kierował lasery w stronę naszych pilotów– kontynuował Healey.

Jantar po raz kolejny na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii

W jego opinii "działania Rosji są bardzo niebezpieczne". Przyznał, że jest to już drugi przypadek w tym roku, kiedy Jantar wpłynął na wody terytorialne Wielkiej Brytanii.