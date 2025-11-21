Portal Axios opublikował w piątek pełen tekst amerykańskiego projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Według serwisu został on przekazany Ukraińcom razem z projektem 28-punktowego planu pokojowego.

"Rosji nic do tego"

Jeżeli teraz jest zapisane, że będą u nas stacjonować europejskie myśliwce, to po pierwsze jest absolutnym skandalem, że w jakimś porozumieniu amerykańsko-rosyjskim jest zapisane, co u nas będzie stacjonować. To zależy od nas i od dowolnego państwa. Jeśli Szwedzi będą mieli ochotę wysłać do nas dywizję pancerną, to ma prawo u nas stacjonować i Rosji nic do tego - powiedział Jurasz.

Przede wszystkim, jeśli europejskie myśliwce - to zapewniam, a pracowałem jako dyplomata w Rosji, więc pamiętam ich dokumenty programowe - to oznacza tyle, że nie amerykańskie myśliwce. Za moment okaże się, że jeśli myśliwce mają stacjonować w Polsce, to nie mają stacjonować w państwach bałtyckich. Kolejnym etapem będzie, że jeśli myśliwce, to nie siły lądowe. To jest podważenie suwerenności państwa polskiego- zaznaczył Witold Jurasz.

Plan pokojowy Trumpa skomentował także Donald Tus. "Decyzje dotyczące Polski podejmować będą Polacy. Nic o nas bez nas. W sprawie pokoju wszelkie negocjacje powinny być prowadzone z udziałem Ukrainy” - napisał premier na X.

Warunki rozejmu między Ukrainą a Rosją

Poniżej główne punkty projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, przedstawione w piątek przez Axios: