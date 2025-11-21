Do ujawnienia treści rozmowy Trumpa z saudyjskim premierem i faktycznym przywódcą kraju wezwał m.in. były urzędnik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu za pierwszej kadencji Trumpa Eugene Vindman, który miał być świadkiem rozmowy.

"Stenogram będzie szokujący"

Vindman, dziś kongresmen Demokratów z Wirginii, zasłynął ze zgłoszenia swoich wątpliwości na temat rozmowy Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, podczas której Trump próbował wymusić na Zełenskim wszczęcie śledztwa przeciwko synowi Joego Bidena. Jak powiedział w piątek na konferencji prasowej przed Kapitolem, rozmowa Trumpa z saudyjskim księciem, znanym w USA jako MBS, była równie "szokująca", co rozmowa z Zełenskim.

Po zabójstwie dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego przejrzałem rozmowę między prezydentem Trumpem i saudyjskim następcą tronu. Amerykanie i rodzina Chaszodżdżiego zasługuje, by wiedzieć, co zostało tam powiedziane. (...) Stenogram będzie szokujący – powiedział Vindman, występując obok wdowy po zamordowanym saudyjskim opozycjoniście.

Tezy Trumpa wbrew ustaleniom CIA

Polityk stwierdził, że chciał ponownie zwrócić uwagę na tę sprawę ze względu na wizytę Salmana w Białym Domu, podczas której Trump stwierdził, że – wbrew ustaleniom CIA – Salman nie miał nic wspólnego z zabójstwem Chaszodżdżiego, a ofiara mordu była kontrowersyjnym człowiekiem i nielubianym przez wielu, i dodając, że "takie rzeczy się zdarzają".

Vindman nie chciał zdradzić szczegółów rozmowy, bo jest ona objęta klauzulą tajności, lecz mówił o szerszym kontekście kontaktów Trumpa z Saudyjczykami.

"Uratowaliśmy jego d..."

Chcę, żebyście uchwycili jego stosunek do całej sprawy. Wcześniej powiedział on podróżującemu członkowi swojej administracji, który był w drodze do Arabii Saudyjskiej, że powinien przypomnieć Mohammedowi bin Salmanowi, że "uratowaliśmy jego d..." . Więc zrozumcie, o co tu chodzi – mówił. Arabia Saudyjska była pierwszym celem jego podróży zagranicznej (...), jego rodzina jest głęboko zaangażowana w interesy jako partner biznesowy reżimu - wymieniał. Dodał później, że podobnie jak w przypadku rozmowy Trumpa z Zełenskim, rozmowa z MBS miała element "coś za coś".

Pytany przez PAP, czy Kongres może zmusić Biały Dom do publikacji stenogramu rozmowy, Vindman odparł, że byłoby to możliwe, lecz jego republikańscy koledzy się temu sprzeciwiają.

Ale wie pan, prezydent może również samodzielnie ujawnić transkrypcję rozmowy. Widzieliśmy, że w przypadku rozmowy ukraińskiej prezydent zdecydował się ujawnić transkrypcję rozmowy i czuł, że nie ma nic do ukrycia, bo nie zrobił nic złego. Oczywiście, były różne poglądy. Prezydent został ostatecznie za to postawiony w stan oskarżenia – przypomniał. Vindman nie wykluczył, że rozmowa z saudyjskim przywódcą mogłaby posłużyć jako powód kolejnego impeachmentu Trumpa, lecz zaznaczył, że jest na to zbyt wcześnie.