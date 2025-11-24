W obchodzącej 50-lecie niepodległości Angoli, rozpoczyna się w poniedziałek 7. szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska (UA). Przywódcy 27 państw UE i 55 krajów UA mają rozmawiać o zacieśnianiu współpracy w kluczowych obszarach, takich jak: pokój i bezpieczeństwo, integracja gospodarcza, handel, zielony rozwój, cyfryzacja, migracje i rozwój społeczny.

Premierowi Tuskowi towarzyszy w Angoli wiceszef MSZ Robert Kupiecki, który odpowiada w resorcie m.in. za kształtowanie i realizację polityki bezpieczeństwa, a także za współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i wsparcie Ukrainy. Wspólnotę będzie reprezentować również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Do rozmów o planie pokojowym dla Ukrainy ma dojść na marginesie szczytu.

Rozmowy pokojowe w Genewie bez Tuska

Tymczasem 23 listopada 2025 r. delegacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy spotkały się w Genewie, by omówić zaktualizowaną amerykańską propozycję zakończenia konfliktu. Dziś drugi dzień rozmów, na których nie ma Donalda Tuska.

Premier Donald Tusk chwali się świetną pozycją Polski w Europie, Radosław Sikorski chwali się, że ma świetną pozycję jako minister spraw zagranicznych, a gdy przychodzi co do czego, to spotykają się liderzy czterech państw: Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Polski nie ma. Gdy jest wizyta w Kijowie i Tusk tam jedzie, bo trudno, żeby nie jechał, skoro pociąg odjeżdża z Polski, Tuskowi wskazywany jest wagon drugiej klasy - powiedział Adam Bielan, europoseł PiS w Polsat News.

Jego zdaniem brak Tuska w Genewie "jest upokarzający". W Angoli spotyka się cała Unia, to jest szczyt Unii Europejskiej z Afryką, poświęcony zupełnie innej tematyce. Rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy trwały wczoraj i będą kontynuowane dzisiaj w Genewie - powiedział Bielan.

Warunki rozejmu między Ukrainą a Rosją

Portal Axios opublikował w piątek tekst amerykańskiego projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Według serwisu został on przekazany Ukraińcom razem z projektem 28-punktowego planu pokojowego. Poniżej główne punkty projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, przedstawione w piątek przez Axios: