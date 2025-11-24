W obchodzącej 50-lecie niepodległości Angoli, rozpoczyna się w poniedziałek 7. szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska (UA). Przywódcy 27 państw UE i 55 krajów UA mają rozmawiać o zacieśnianiu współpracy w kluczowych obszarach, takich jak: pokój i bezpieczeństwo, integracja gospodarcza, handel, zielony rozwój, cyfryzacja, migracje i rozwój społeczny.
Premierowi Tuskowi towarzyszy w Angoli wiceszef MSZ Robert Kupiecki, który odpowiada w resorcie m.in. za kształtowanie i realizację polityki bezpieczeństwa, a także za współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i wsparcie Ukrainy. Wspólnotę będzie reprezentować również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Do rozmów o planie pokojowym dla Ukrainy ma dojść na marginesie szczytu.
Rozmowy pokojowe w Genewie bez Tuska
Tymczasem 23 listopada 2025 r. delegacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy spotkały się w Genewie, by omówić zaktualizowaną amerykańską propozycję zakończenia konfliktu. Dziś drugi dzień rozmów, na których nie ma Donalda Tuska.
Premier Donald Tusk chwali się świetną pozycją Polski w Europie, Radosław Sikorski chwali się, że ma świetną pozycję jako minister spraw zagranicznych, a gdy przychodzi co do czego, to spotykają się liderzy czterech państw: Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Polski nie ma. Gdy jest wizyta w Kijowie i Tusk tam jedzie, bo trudno, żeby nie jechał, skoro pociąg odjeżdża z Polski, Tuskowi wskazywany jest wagon drugiej klasy - powiedział Adam Bielan, europoseł PiS w Polsat News.
Jego zdaniem brak Tuska w Genewie "jest upokarzający". W Angoli spotyka się cała Unia, to jest szczyt Unii Europejskiej z Afryką, poświęcony zupełnie innej tematyce. Rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy trwały wczoraj i będą kontynuowane dzisiaj w Genewie - powiedział Bielan.
Warunki rozejmu między Ukrainą a Rosją
Portal Axios opublikował w piątek tekst amerykańskiego projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Według serwisu został on przekazany Ukraińcom razem z projektem 28-punktowego planu pokojowego. Poniżej główne punkty projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, przedstawione w piątek przez Axios:
- Suwerenność Ukrainy zostanie potwierdzona.
- Między Rosją, Ukrainą i Europą zostanie zawarte kompleksowe porozumienie o nieagresji. Wszystkie niejasności ostatnich 30 lat uznaje się za wyjaśnione.
- Oczekuje się, że Rosja nie dokona inwazji na sąsiednie kraje, a NATO nie będzie się dalej rozszerzać.
- Rosja i NATO - za pośrednictwem USA - będą prowadzić dialog, by rozwiązać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i stworzyć warunki do deeskalacji w celu zapewnienia globalnego bezpieczeństwa oraz zwiększenia możliwości współpracy i przyszłego rozwoju gospodarczego.
- Ukraina otrzyma solidne gwarancje bezpieczeństwa.
- Liczebność Sił Zbrojnych Ukrainy będzie ograniczona do 600 tys.
- Ukraina zgadza się na zapisanie w swojej konstytucji, że nie dołączy do NATO, a NATO zgadza się na zapis, że Ukraina nie będzie przyjęta do Sojuszu w przyszłości.
- NATO zgadza się, by jego żołnierze nie stacjonowali na Ukrainie.
- Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce.
