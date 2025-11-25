Decyzje dotyczące bezpieczeństwa Europy muszą być podejmowane z udziałem Europy - oświadczył Zełenski, którego wypowiedź przytacza Reuters na podstawie tekstu wystąpienia prezydenta.

Zełenski wezwał europejskich przywódców do opracowania ram programu rozlokowania na Ukrainie tzw. sił reasekuracyjnych oraz do dalszego wspierania Kijowa "tak długo, jak długo Moskwa nie wykazuje woli zakończenia wojny".