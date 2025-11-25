Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek, podczas wideokonferencji państw tzw. koalicji chętnych, że jest gotów omówić "wrażliwe punkty" planu pokojowego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a w rozmowie powinni wziąć udział europejscy przywódcy - podaje Reuters.
Decyzje dotyczące bezpieczeństwa Europy muszą być podejmowane z udziałem Europy - oświadczył Zełenski, którego wypowiedź przytacza Reuters na podstawie tekstu wystąpienia prezydenta.
Zełenski wezwał europejskich przywódców do opracowania ram programu rozlokowania na Ukrainie tzw. sił reasekuracyjnych oraz do dalszego wspierania Kijowa "tak długo, jak długo Moskwa nie wykazuje woli zakończenia wojny".
