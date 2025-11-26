Niemcy ostrzegają: Sojusze się kruszą. "Musimy na nowo określić swoją rolę"

Geopolityczna szachownica zmienia się szybko. Sojusze zmieniają się szybciej, niż można sobie było wcześniej wyobrazić - powiedział niemiecki minister obrony.

Dla Niemiec, Unii Europejskiej oraz NATO oznacza to według Pistoriusa konieczność "zdefiniowania na nowo miejsca na geopolitycznej szachownicy i ponownego określenia swojej roli na nadchodzące lata".

Jak zastrzegł Pistorius, "nie jest wiadomo, na jakie sojusze nadal będziemy mogli liczyć i jak długo będą trwały".

Wcześniej w środę kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w Bundestagu, że Europa nie jest marionetką, a decyzje dotyczące spraw europejskich wymagają jej zgody. Potępił Rosję jako jedynego agresora w wojnie w Ukrainie i zapowiedział kontynuację pomocy dla Ukrainy.

Amerykański plan pokojowy dla Ukrainy został upubliczniony w zeszłym tygodniu, ale został skrytykowany przez Ukrainę i jej europejskich sojuszników, którzy uznali, że za bardzo idzie na rękę Rosji. W efekcie prowadzonych od weekendu negocjacji usunięto z niego dziewięć punktów, choć kilka kwestii, a zwłaszcza ewentualne ustępstwa terytorialne, wymaga jeszcze uzgodnienia.