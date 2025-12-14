Polityk odpowiadał na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp; jego wypowiedzi cytowała m.in. agencja Reutera.

Zełenski o planie pokojowym: Potrzebne kompromisy

Zełenski przyznał, że nie jest możliwe osiągnięcie takiego planu pokojowego, który spodoba się wszystkim, dlatego będą potrzebne kompromisy. Podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony USA i Europy w miejsce członkostwa Ukrainy w NATO to kompromis, na który jego kraj się nie zgodzi.

Jak zaznaczył, gwarancje bezpieczeństwa powinny być prawnie wiążące.

Prezydent poinformował też, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od Waszyngtonu w sprawie przesłanych kontrpropozycji w sprawie planu pokojowego.

Rozmowy pokojowe w Berlinie

W sobotę Zełenski poinformował, że Ukraina przygotowuje się do serii kluczowych spotkań z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, które mają odbyć się w niedzielę i poniedziałek w Berlinie. Rozmowy będą dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę.

Amerykański dziennik "Wall Street Journal” poinformował w piątek, powołując się na źródła, że z prezydentem Ukrainy i przywódcami europejskimi spotka się w ten weekend w Berlinie specjalny wysłannik USA Steve Witkoff.