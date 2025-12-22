Kierujący pojazdem Fanił Sarwarow został ciężko ranny i zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Kto stał za zamachem?

Według Komitetu Śledczego za przygotowanie ataku odpowiedzialny jest 17-letni mieszkaniec Moskwy, który miał działać na zlecenie ukraińskich służb specjalnych i został zatrzymany niedługo po ataku. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami miał on przygotować ładunek wybuchowy na podstawie instrukcji otrzymanych za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych, a następnie zamontować go pod pojazdem, którym poruszał się Sarwarow.

Jak informuje rosyjski Komitet Śledczy, za przeprowadzenie ataku sprawca miał otrzymać 50 tys. rubli (ok. 2,3 tys. zł).

Kim był Fanił Sarwarow?

Sarwarow pełnił funkcję naczelnika Zarządu ds. Przygotowania Wojskowego w ministerstwie obrony Rosji. Wcześniej brał udział w konfliktach zbrojnych w Osetii i Inguszetii, Czeczenii oraz Syrii.