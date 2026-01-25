Większość obywateli Niemiec postrzega prezydenta USA Donalda Trumpa jako zagrożenie dla ich kraju - wynika z sondażu ośrodka INSA, przeprowadzonego na zlecenie gazety "Bild am Sonntag".
62 proc. ankietowanych uznało, że Donald Trump jest zagrożeniem dla Niemiec, natomiast 24 proc. uważa prezydenta USA za sojusznika. 15 proc. nie ma zdania w tej kwestii.
Niemcy w strachu przed Trumpem. Ponad 60 proc. widzi w nim zagrożenie
Krytyczny stosunek wobec Trumpa znajduje odzwierciedlenie w przekonaniu 52 proc. ankietowanych, że niemiecki rząd powinien zająć wobec niego bardziej zdecydowane stanowisko. 31 proc. jest jednak zdania, że lepsza współpraca z amerykańskim przywódcą to właściwa droga na przyszłość. 15 proc. ankietowanych nie wypowiedziało się na ten temat.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama