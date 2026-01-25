62 proc. ankietowanych uznało, że Donald Trump jest zagrożeniem dla Niemiec, natomiast 24 proc. uważa prezydenta USA za sojusznika. 15 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Niemcy w strachu przed Trumpem. Ponad 60 proc. widzi w nim zagrożenie

Krytyczny stosunek wobec Trumpa znajduje odzwierciedlenie w przekonaniu 52 proc. ankietowanych, że niemiecki rząd powinien zająć wobec niego bardziej zdecydowane stanowisko. 31 proc. jest jednak zdania, że lepsza współpraca z amerykańskim przywódcą to właściwa droga na przyszłość. 15 proc. ankietowanych nie wypowiedziało się na ten temat.