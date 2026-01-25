Shabana Mahmood dodała, że niektóre lokalne wydziały nie dysponują środkami potrzebnymi do rozwiązywania skomplikowanych spraw, takich jak oszustwa, wykorzystywanie dzieci w internecie czy przestępczość zorganizowana.

"Brytyjskie FBI"

Utworzymy nową Krajową Służbę Policyjną, określaną jako "brytyjskie FBI", angażującą światowej klasy specjalistów i najnowocześniejsze technologie do tropienia i zatrzymywania niebezpiecznych przestępców – zapowiedziała Mahmood, odnosząc się do amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego.

National Policing Service

Krajowa Służba Policyjna (National Policing Service – NPS), będzie prowadziła dochodzenia, przy których dotychczas pracowały różne istniejące organy, takie jak Krajowa Agencja ds. Przestępczości i regionalne jednostki do walki z przestępczością zorganizowaną.

Przekazanie tych spraw pojedynczej agencji ma między innymi ułatwić zakup nowoczesnego sprzętu, w tym narzędzi rozpoznawania twarzy – podała stacja BBC.

Kto szefem NPS?

Szefem NPS będzie krajowy komisarz ds. przestępczości. Gdy zostanie on wyznaczony, stanie się najwyższym rangą dowódcą policji w kraju. Dotychczas był nim komisarz Metropolitarnej Służby Policyjnej Londynu – przypomniał Reuters.

Utworzenie NPS jest częścią szerszej reformy brytyjskiej policji, które rząd ma ogłosić w poniedziałek, i która według zapowiedzi ma być największa w jej historii. Spodziewane jest zmniejszenie liczby formacji policyjnych w kraju.