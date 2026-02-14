To było naturalne dla USA, by przewodzić negocjacjom, kiedy (Amerykanie - PAP) dostarczali większość militarnego wsparcia, (...) ale teraz to my płacimy za tę wojnę. Kupujemy amerykańską broń, by dostarczyć ją na Ukrainę. Jeśli to my płacimy, zasługujemy na miejsce przy stole negocjacyjnym, bo wynik tej wojny będzie nas dotyczyć - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

- (Przywódca Rosji Władimir - PAP) Putin mówi, że chce pokoju. Każdy dyktator mówi, że chce pokoju... o ile druga strona się podda - dodał Sikorski, komentując stosunek władz rosyjskich do agresji i rozmów pokojowych.

Sikorski ostro w Monachium: To Europa płaci za tę wojnę. Chcemy miejsca przy stole

W panelu biorą też udział: wicepremier Ukrainy Taras Kaczka, prezydent Litwy Gitanas Nauseda, minister obrony Niemiec Boris Pistorius oraz amerykańska senatorka z Partii Demokratycznej Elissa Slotkin.