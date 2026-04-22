Rewolucyjne zmiany w armii USA. Szef Pentagonu ogłasza

Agnieszka Maj
wczoraj, 11:21
Pete Hegseth, Szef Pentagonu ogłasza rewolucję w armii USA. Koniec "absurdalnego nakazu"
Sekretarz obrony Pete Hegseth ogłosił we wtorek, że armia amerykańska nie będzie już wymagać od wszystkich żołnierzy szczepień przeciwko grypie. Argumentował to "autonomią medyczną” i wolnością religijną.

Myślenie, że szczepienie przeciw grypie musi być obowiązkowe dla każdego żołnierza, wszędzie, w każdych okolicznościach i zawsze, jest po prostu zbyt szerokie i nieracjonalne – powiedział Hegseth w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Stwierdził, że amerykańscy żołnierze mają prawo do zaszczepienia się przeciwko grypie, ale nie będą do tego zmuszani, "ponieważ wasze ciało, wasza wiara i wasze przekonania nie podlegają negocjacjom".

Wykorzystujemy tę okazję, by zrezygnować z wszelkich absurdalnych i zbyt daleko idących nakazów, które tylko osłabiają nasze zdolności bojowe. W tym przypadku dotyczy to powszechnym szczepieniom przeciw grypie - mówił amerykański sekretarz wojny.

"Decyzja, którą każdy żołnierz może podjąć samodzielnie"

Hegseth porównał obowiązkowe szczepienia do wymogów dotyczących szczepionki przeciwko COVID-19. Twierdzi, że nowa polityka umożliwia decyzję, którą każdy żołnierz może podjąć samodzielnie Jeśli amerykański żołnierz, któremu powierzono obronę tego kraju, uważa, że szczepionka przeciw grypie leży w jego najlepszym interesie, to może ją przyjąć, powinien to zrobić - mówił szef Pentagonu.

Zgodnie z notatką służbową opublikowaną w internecie, dyrektywa Hegsetha zezwala siłom zbrojnym na wnioskowanie o utrzymanie obowiązku szczepień. W notatce czytamy, że siły zbrojne mają 15 dni na złożenie takich wniosków.

Szczepienia w armii USA

Programy szczepień w armii USA sięgają czasów amerykańskiej rewolucji. Stały się jednak przedmiotem kontrowersji politycznych podczas pandemii koronawirusa, kiedy ponad 8400 żołnierzy zostało zmuszonych do odejścia ze służby za odmowę zastosowania się do nakazu szczepienia przeciwko COVID-19 z 2021 roku. Tysiące innych ubiegało się o zwolnienia ze względów religijnych i medycznych. Jeden pierwszych nakazów szczepień przeciwko grypie dla personelu wojskowego sięga lat 40. XX wieku.

Powiązane
HIMARS
USA coraz bardziej narażone na atak. Niepokojący efekt działań Trumpa
Donald Trump
Trump ogłasza nową decyzję w sprawie wojny z Iranem. "Poproszono nas"
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda już w Polsce. Tak wygląda czeska rakieta 1.5 TSI. Ile kosztuje?
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
