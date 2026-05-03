Silna trucizna w jedzeniu dla niemowląt. Znaleziono podejrzanego

Beata Zatońska
dzisiaj, 13:44
W jedzeniu dla niemowląt znaleziono trutkę na szczury
Aresztowano 39-letniego mężczyzny, który jest głównym podejrzanym w sprawie obecności trutki na szczury w słoiczkach z daniami dla niemowląt marki HiPP. Dwa tygodnie temu w kraju związkowym Burgenland w Austrii znaleziono truciznę w purée z marchwi i ziemniaków.

Informując o zatrzymaniu podejrzanego, policja odmówiła podania dalszych szczegółów, uzasadniając to dobrem śledztwa. Według policji pojemniki z gotowymi daniami dla niemowląt zostały prawdopodobnie naruszone.

Trucizna w jedzeniu dla dzieci w kilku krajach

Na razie wiadomo o sześciu takich słoiczkach, z których pięć bezpiecznie wycofano ze sprzedaży w Austrii, Czechach i na Słowacji. Jak dotąd nie odnaleziono szóstego, który prawdopodobnie znajduje się w Austrii. Władze opublikowały wskazówki, które mają pomóc w identyfikacji słoiczka bądź słoiczków z trucizną.

Niemiecka firma była szantażowana

Niemiecki producent żywności dla niemowląt twierdzi, że na firmie próbowano wymusić okup. Według austriackich mediów, które cytuje Reuters, w marcu HiPP otrzymał e-mail z żądaniem 2 mln euro, które miały zostać przekazane w ciągu sześciu dni. Firma twierdzi, że zauważyła tę wiadomość dopiero dwa tygodnie po upływie wyznaczonego terminu. Producent dodał, że e-mail przesłano na adres grupowy, który jest sprawdzany co 2-3 tygodnie.

Ostrzeżenie przed "zagrożeniem życia"

Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności ostrzegła rodziców, których niemowlęta spożywały produkty marki HiPP, by zgłosili się do lekarza, jeśli zaobserwują u dzieci objawy skrajnego osłabienia, bladość lub krwawienie. W reakcji na zdarzenie producent wycofał w sobotę ze sprzedaży całą gamę puree w słoiczkach. Wyjaśniono, że ich spożycie może potencjalnie "zagrażać życiu". "Wycofanie produktu jest związane z przestępstwem, które jest obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez organy ścigania" - poinformowano na stronie internetowej HiPP.

