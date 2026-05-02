Donald Tusk bije na alarm: Trwa rozpad sojuszu. Musimy odwrócić ten katastrofalny trend

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 19:26
Premier Donald Tusk ostrzega przed trwającym rozpadem wspólnoty transatlantyckiej. Według szefa rządu to nie zewnętrzni wrogowie, lecz brak jedności wewnętrznej stanowi dziś największe zagrożenie dla Zachodu. Mocny wpis premiera to reakcja na decyzję Pentagonu o wycofaniu 5 tysięcy żołnierzy USA z Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że Polska odegra kluczową rolę w ratowaniu wiarygodności NATO poprzez ścisłą współpracę z grupą E5.

Premier Donald Tusk opublikował w sobotę alarmujący wpis w mediach społecznościowych. Szef rządu uważa, że wspólnota transatlantycka mierzy się z najpoważniejszym kryzysem od lat. Tusk wprost nazywa obecną sytuację "katastrofalnym trendem" i "rozpadem sojuszu".

Zdaniem premiera to nie wrogowie zewnętrzni, lecz kruszejące fundamenty współpracy między Europą a Stanami Zjednoczonymi mogą doprowadzić do tragedii. Tusk wezwał sojuszników do podjęcia natychmiastowych kroków, które odwrócą ten proces.

Cios z Waszyngtonu. 5 tysięcy żołnierzy opuści Niemcy

Bezpośrednim powodem niepokoju w Warszawie jest decyzja Pentagonu. Szef amerykańskiego resortu obrony, Pete Hegseth, ogłosił w piątek plan wycofania około 5 tysięcy żołnierzy USA z terytorium Niemiec.

Niemcy reagują na wycofanie wojsk USA. Pistorius wspomniał o Polsce

Amerykanie chcą zakończyć tę operację w ciągu roku. To drastyczna zmiana w architekturze bezpieczeństwa Europy, która zmusza państwa NATO do rewizji swoich planów obronnych. Rzeczniczka Sojuszu, Allison Hart, potwierdziła, że NATO próbuje teraz zrozumieć intencje administracji w Waszyngtonie.

Kosiniak-Kamysz: Polska może odegrać kluczową rolę we wzmacnianiu jedności NATO

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że siła NATO nie zależy wyłącznie od czołgów i samolotów. Według niego fundamentem jest jedność i wzajemna odpowiedzialność. Szef MON stawia sprawę jasno: sojusz działa skutecznie tylko jako jedna, spójna całość, Polska chce i może odegrać kluczową rolę w sklejaniu pękającego NATO. Kluczem do sukcesu jest utrzymanie wiarygodności sojuszniczej.

Polska w grupie E5

Minister obrony narodowej zapowiedział intensywne działania w ramach europejskiej grupy E5. Polska, obok Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, zamierza wspólnie reagować na zmiany w polityce USA. Kosiniak-Kamysz pozostaje w stałym kontakcie z partnerami z Europy oraz ze stroną amerykańską.

Źródło PAP
