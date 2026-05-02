Donald Tusk bije na alarm: Trwa rozpad sojuszu. Musimy odwrócić ten katastrofalny trend

Premier Donald Tusk opublikował w sobotę alarmujący wpis w mediach społecznościowych. Szef rządu uważa, że wspólnota transatlantycka mierzy się z najpoważniejszym kryzysem od lat. Tusk wprost nazywa obecną sytuację "katastrofalnym trendem" i "rozpadem sojuszu".

Zdaniem premiera to nie wrogowie zewnętrzni, lecz kruszejące fundamenty współpracy między Europą a Stanami Zjednoczonymi mogą doprowadzić do tragedii. Tusk wezwał sojuszników do podjęcia natychmiastowych kroków, które odwrócą ten proces.

Cios z Waszyngtonu. 5 tysięcy żołnierzy opuści Niemcy

Bezpośrednim powodem niepokoju w Warszawie jest decyzja Pentagonu. Szef amerykańskiego resortu obrony, Pete Hegseth, ogłosił w piątek plan wycofania około 5 tysięcy żołnierzy USA z terytorium Niemiec.

Amerykanie chcą zakończyć tę operację w ciągu roku. To drastyczna zmiana w architekturze bezpieczeństwa Europy, która zmusza państwa NATO do rewizji swoich planów obronnych. Rzeczniczka Sojuszu, Allison Hart, potwierdziła, że NATO próbuje teraz zrozumieć intencje administracji w Waszyngtonie.

Kosiniak-Kamysz: Polska może odegrać kluczową rolę we wzmacnianiu jedności NATO

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że siła NATO nie zależy wyłącznie od czołgów i samolotów. Według niego fundamentem jest jedność i wzajemna odpowiedzialność. Szef MON stawia sprawę jasno: sojusz działa skutecznie tylko jako jedna, spójna całość, Polska chce i może odegrać kluczową rolę w sklejaniu pękającego NATO. Kluczem do sukcesu jest utrzymanie wiarygodności sojuszniczej.

Polska w grupie E5

Minister obrony narodowej zapowiedział intensywne działania w ramach europejskiej grupy E5. Polska, obok Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, zamierza wspólnie reagować na zmiany w polityce USA. Kosiniak-Kamysz pozostaje w stałym kontakcie z partnerami z Europy oraz ze stroną amerykańską.