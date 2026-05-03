Dziennik Gazeta Prawana logo

Donald Tusk o planach zmiany Konstytucji RP: prezydent dobrze wie...

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 12:28
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Donald Tusk
Premier Donald Tusk o planach prezydenta Karola Nawrockiego/PAP
Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta i opozycji o przestrzeganie konstytucji, "zanim zabiorą się za majstrowanie nowej". "Obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą" - powiedział szef rządu.

Według zapowiedzi KPRP prezydent Karol Nawrocki powoła w niedzielę Radę Nowej Konstytucji. W jej składzie mają się znaleźć m.in. przedstawiciele klubów i kół poselskich, a także różni eksperci. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu.

Andrzej Poczobut uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem. Owacja na stojąco
Andrzej Poczobut uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem. Owacja na stojąco

Tusk o przestrzeganiu konstytucji

Pytany o to w niedzielę przez dziennikarzy Tusk ocenił, że :najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie rządów prawa”. "Nie ma idealnej konstytucji, nie ma idealnych systemów politycznych. Zawsze wtedy, kiedy narody, przywódcy, instytucje państwowe przestrzegają własnego prawa, własnych politycznych też obyczajów, tradycji i kiedy rządy prawa nie są tylko pustym sloganem, wtedy sprawy idą jakoś do przodu" - powiedział premier.

Nowi generałowie w Wojsku Polskim. Prezydent Nawrocki wręczył 12 nominacji
Nowi generałowie w Wojsku Polskim. Prezydent Nawrocki wręczył 12 nominacji

Tusk: prezydentowi chodzi o polityczną grę

Tusk zwrócił uwagę, że "najlepszym lekarstwem na polityczne zamieszanie są rządy prawa i zdrowe reguły demokracji". Dodał, że pomysł na zmianę konstytucji nie ma politycznego poparcia. "Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie, więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie, a Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności" - powiedział Tusk.

Donald Tusk o Targowicy

Tusk odwołał się do historii Konstytucji 3 maja i konfederacji targowickiej - spisku magnatów sprzeciwiających się reformom, zależnych od carycy Katarzyny II. "Mieliśmy jedną z pierwszych i jedną z najlepszych konstytucji na świecie. Dlaczego wszystko się wywaliło? Bo pojawiły się siły, które nie miały zamiaru szanować i przestrzegać tej konstytucji, a w miejsce tego zaproponowały rebelię - w imię "obrony tradycji". Slogany targowicy były równie piękne jak dzisiejszej polskiej prawicy, ale na końcu była zdrada" - powiedział premier.

Tusk: Polska potrzebuje spójności

Tusk powtórzył, że Polska potrzebuje spójności działania, a konstytucja - choć "nie jest doskonała" - to "wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą". "Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegać tej konstytucji. Zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw" - podkreślił Tusk.

Prezydent realizuje zapowiedzi

O potrzebie zmiany konstytucji prezydent Karol Nawrocki mówił m.in. podczas orędzia 6 sierpnia 2025 roku, inaugurującego jego prezydenturę. Podkreślał wówczas, że z uznaniem patrzy na twórców konstytucji z roku 1997 - i deklarował, że będzie jej strażnikiem. Podkreślał jednocześnie, że po blisko 30 latach Polska jest w zupełnie nowej sytuacji społecznej i geopolitycznej, a przez ten czas było wiele sporów kompetencyjnych. Już wtedy deklarował, że powoła Radę Konstytucyjną. Zakładał, że projekt konstytucji powinien być gotowy do 2030 roku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: premierDonald Tuskkonstytucja
Powiązane
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Wiadomo, co dalej z programem SAFE. "Kwestia godzin..."
Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem. Owacja na stojąco
Najnowsza prognoza pogody dla Polski. Będzie bardzo gorąco
Fala upałów w Polsce. Niedziela 3 maja jak w środku lata
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDonald Tusk o planach zmiany Konstytucji RP: prezydent dobrze wie... »
Zobacz
|
Prl
Znajdowały się w wielu domach. Te filiżanki z PRL są warte ponad 8 tys. zł [FOTO]
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen w trakcie majówki 2026
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 4 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Quiz o życiu w PRL. Dla pokolenia babci i dziadka 10/10 to bułka z masłem
Quiz o życiu w PRL. Kartki, kolejki i propaganda. 10/10 tylko dla eksperta epoki
prl, quiz
Ciekawostki z czasów PRL. Powyżej 8/10 zdobędzie tylko ekspert
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj