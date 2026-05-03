Donald Tusk o planach zmiany Konstytucji RP: prezydent dobrze wie...

Według zapowiedzi KPRP prezydent Karol Nawrocki powoła w niedzielę Radę Nowej Konstytucji. W jej składzie mają się znaleźć m.in. przedstawiciele klubów i kół poselskich, a także różni eksperci. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu.

Tusk o przestrzeganiu konstytucji

Pytany o to w niedzielę przez dziennikarzy Tusk ocenił, że :najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie rządów prawa”. "Nie ma idealnej konstytucji, nie ma idealnych systemów politycznych. Zawsze wtedy, kiedy narody, przywódcy, instytucje państwowe przestrzegają własnego prawa, własnych politycznych też obyczajów, tradycji i kiedy rządy prawa nie są tylko pustym sloganem, wtedy sprawy idą jakoś do przodu" - powiedział premier.

Tusk: prezydentowi chodzi o polityczną grę

Tusk zwrócił uwagę, że "najlepszym lekarstwem na polityczne zamieszanie są rządy prawa i zdrowe reguły demokracji". Dodał, że pomysł na zmianę konstytucji nie ma politycznego poparcia. "Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie, więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie, a Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności" - powiedział Tusk.

Donald Tusk o Targowicy

Tusk odwołał się do historii Konstytucji 3 maja i konfederacji targowickiej - spisku magnatów sprzeciwiających się reformom, zależnych od carycy Katarzyny II. "Mieliśmy jedną z pierwszych i jedną z najlepszych konstytucji na świecie. Dlaczego wszystko się wywaliło? Bo pojawiły się siły, które nie miały zamiaru szanować i przestrzegać tej konstytucji, a w miejsce tego zaproponowały rebelię - w imię "obrony tradycji". Slogany targowicy były równie piękne jak dzisiejszej polskiej prawicy, ale na końcu była zdrada" - powiedział premier.

Tusk: Polska potrzebuje spójności

Tusk powtórzył, że Polska potrzebuje spójności działania, a konstytucja - choć "nie jest doskonała" - to "wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą". "Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegać tej konstytucji. Zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw" - podkreślił Tusk.

Prezydent realizuje zapowiedzi

O potrzebie zmiany konstytucji prezydent Karol Nawrocki mówił m.in. podczas orędzia 6 sierpnia 2025 roku, inaugurującego jego prezydenturę. Podkreślał wówczas, że z uznaniem patrzy na twórców konstytucji z roku 1997 - i deklarował, że będzie jej strażnikiem. Podkreślał jednocześnie, że po blisko 30 latach Polska jest w zupełnie nowej sytuacji społecznej i geopolitycznej, a przez ten czas było wiele sporów kompetencyjnych. Już wtedy deklarował, że powoła Radę Konstytucyjną. Zakładał, że projekt konstytucji powinien być gotowy do 2030 roku.