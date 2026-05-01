Skandal na lotnisku? Oscar trafił do luku i... przepadł. Jest finał sprawy

Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk
dzisiaj, 16:49
Skandal na lotnisku? Oscar trafił do luku i... przepadł. Jest finał sprawy
Skandal na lotnisku? Oscar trafił do luku i... przepadł. Jest finał sprawy/Shutterstock
Niemieckie linie lotnicze Lufthansa poinformowały w piątek, że odzyskały statuetkę Oscara, którą otrzymał w tym roku rosyjski reżyser Paweł Tałankin za film dokumentalny "Pan Nikt kontra Putin". Oscar zaginął podczas rejsu samolotu Lufthansy z Nowego Jorku do Niemiec.

"Możemy potwierdzić, że Oscar jest już w naszym posiadaniu we Frankfurcie" – poinformowała w specjalnym oświadczeniu Lufthansa i zapewniła, że "jest w kontakcie" z Tałankinem, aby przekazać mu statuetkę "tak szybko, jak to możliwe".

Wcześniej pracownik ochrony na lotnisku JFK w Nowym Jorku nie zgodził się, by Tałankin wziął statuetkę na pokład samolotu wraz z bagażem podręcznym. Oscar trafił do tekturowego pudełka i został umieszczony w luku bagażowym. Współreżyser oscarowej produkcji, David Borenstein twierdził, że statuetka "nigdy nie dotarła do Frankfurtu".

90 proc. dorosłych nie umie zrobić testu na 100 proc. Wiedza o Polsce. Dasz radę?
90 proc. dorosłych nie umie zrobić testu na 100 proc. Wiedza o Polsce. Dasz radę?

Skandal na lotnisku? Oscar trafił do luku i... przepadł. Jest finał sprawy

Sam Tałankin podkreślił, że wcześniej wielokrotnie latał różnymi liniami lotniczymi i zawsze miał Oscara ze sobą, w części pasażerskiej samolotu.

Film "Pan Nikt kontra Putin" zawiera materiały filmowe wykonane w ciągu dwóch lat przez Tałankina w szkole w obwodzie czelabińskim, gdzie pracował. Widać w nich, jak prowadzona jest w szkole prowojenna propaganda.

35-letni Tałankin opuścił Rosję w 2024 r. Jak mówi, swój film nakręcił po to, by pokazać, jak "całe pokolenie stało się pełne wściekłości i agresji".

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: NiemcyLufthansaOscar
Powiązane
Aktualny horoskop miesięczny na maj 2026 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop miesięczny na maj 2026 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Nowy horoskop dzienny na piątek 1 maja 2026 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Nowy horoskop dzienny na piątek 1 maja 2026 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop dzienny na czwartek 30 kwietnia 2026 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop dzienny na czwartek 30 kwietnia 2026 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk
"For All Mankind"
"Najlepszy serial SF w historii". Światowy hit nie przestaje zachwycać
Badanie techniczne samochodu Volkswagen Touran w stacji kontroli pojazdów
Wchodzi nowe badanie auta. W 2026 diagnosta sprawdzi jedną rzecz i żegnaj dowód rejestracyjny
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty traci ważność. Rząd podał nowe ceny
Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR
Od 30 kwietnia nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców
Przyjemny quiz z wiedzy ogólnej na majówkę. Wynik poniżej 8/10 to wstyd
Przyjemny quiz z wiedzy ogólnej na majówkę. Wynik poniżej 8/10 to wstyd
Odcinkowy pomiar prędkości mandat samochód
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
