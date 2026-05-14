Polityczne trzęsienie ziemi w kraju NATO. Dymisja szefowej rządu w atmosferze skandalu

oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 10:24
Premier Łotwy zrezygnowała ze stanowiska/East News
Socjaldemokratyczna partia Postępowcy ogłosiła w środę, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Dotychczasowa trójpartyjna koalicja, kierowana przez premier Evikę Silinę, straciła większość w łotewskim Sejmie na pół roku przed zaplanowanymi na jesień wyborami. W czwartek Evika Silina złożyła stanowisko.

Partia zdecydowała się wycofać z rządu po tym, gdy premier Silina, liderka liberalno-konserwatywnej Nowej Jedności (JV), zażądała dymisji ministra obrony Andrisa Sprudsa, reprezentującego Postępowców. Zdaniem szefowej rządu minister stracił zaufanie społeczne po niedawnym incydencie z dronami. Ukraińskie bezzałogowce, nadlatujące od strony Rosji, wtargnęły w ostatnich dniach w przestrzeń powietrzną Łotwy i uderzyły w zbiorniki paliwa nieopodal wschodniej granicy państwa.

"Obaliła własny rząd"

"Silina obaliła własny rząd i teraz (gabinet) jest w zasadzie niezdolny do funkcjonowania" - powiedział lider Postępowców Andris Szuvajevs, zaznaczając, że albo premier ogłosi swoją rezygnację, albo Sejm (Saeima) zagłosuje w sprawie wotum nieufności. Obecnie rządowi Siliny, wspieranemu także przez Związek Zielonych i Rolników (ZZS) oraz kilku posłów niezrzeszonych, będzie brakować dziewięciu głosów. Po wyjściu Postępowców z koalicji rząd mógłby liczyć na 41 głosów w 100-osobowym jednoizbowym parlamencie.

Ukraińskie drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy

O wtargnięciu w przestrzeń powietrzną dwóch dronów poinformowało w czwartek w ubiegłym tygodniu łotewskie wojsko. Uszkodzone zostały cztery puste zbiorniki na ropę w Rzeżycy. Nie doszło do pożaru, ale podjęto czynności w celu schłodzenia jednego ze zbiorników. Nikt nie został ranny ani zabity.

