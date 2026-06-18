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Rosja wściekła po zmianie frontu przez Trumpa. "Nafaszerowany niezdrowymi ideami przez UE"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
51 minut temu
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Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump/PAP/EPA
Rosja wściekła po zmianie frontu przez Donalda Trumpa. Prezydent USA był "faszerowany" przez UE szkodliwą narracją podczas szczytu G7 – oświadczył w czwartek doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow. Słowa te padły w obliczu wyraźnego zaostrzenia stanowiska Trumpa wobec Moskwy podczas trzydniowego spotkania we Francji.

Temat ukraiński był bardzo aktywnie omawiany podczas posiedzeń w ramach G7. Jak można się domyślić, Trumpa faszerowano, powiedziałbym, prawdopodobnie niezdrowymi, jeśli nie szkodliwymi ideami – powiedział Uszakow rosyjskiemu serwisowi informacyjnemu Wiesti.

"Głębokie zmiany w amerykańskim podejściu"

Dodał, że po zakończeniu szczytu przywódców siedmiu najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw na świecie Rosja nie kontaktowała się z administracją Trumpa.

Podczas zjazdu w uzdrowiskowej miejscowości Evian-les-Bains światowym przywódcom, podobnie jak w latach 2023 i 2024, osobiście towarzyszył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Spotkanie nad Jeziorem Genewskim było głównie poświęcone kwestii zakończenia kilkumiesięcznej wojny USA i Izraela z Iranem. Istotnym punktem agendy było również skłonienie Rosji do podpisania umowy pokojowej z Ukrainą poprzez zaostrzenie sankcji na Moskwę.

Komentując postawę Trumpa na G7, wobec wojny w Ukrainie, prezydent Francji Emmanuel Macron mówił o "głębokich zmianach w amerykańskim podejściu". Dodał, że amerykański lider najwyraźniej zrozumiał, że Moskwa nie jest zainteresowana osiągnięciem pokoju.

Prezydent Trump, podobnie jak my wszyscy, po prostu stwierdził, że ze strony Rosji nie ma obecnie poważnej woli do rozmów pokojowych – mówił Macron.

Wyraźnie twardsze stanowisko Trumpa wobec Rosji

Przez cały czas trwania szczytu, w dniach 15-17 czerwca, Trump prezentował wyraźnie twardsze stanowisko wobec Moskwy, twierdząc, że kraj ten musi dążyć do zawarcia porozumienia. Dołączył on także do grona liderów G7, którzy we wspólnej deklaracji obiecywali zwiększenie pomocy militarnej dla walczącej Ukrainy i zaostrzenie sankcji wobec Rosji, w tym na jej sektor energetyczny.

Taka postawa amerykańskiego prezydenta wyraźnie kontrastowała z jego wcześniejszym nastawieniem wobec Moskwy podczas aktywnej fazy wojny z Iranem, gdy Trump w marcu wprowadził tymczasowe złagodzenie sankcji na eksport rosyjskiej ropy naftowej. Decyzja ta, była kilkukrotnie przedłużana i pozwoliła Kremlowi zwiększyć zyski ze sprzedaży surowców energetycznych w czasie, gdy blokada cieśniny Ormuz wywołała chaos na światowych rynkach energetycznych.

Okazja do rozmów Trumpa z Zełenskim

Spotkanie we Francji posłużyło także jako okazja do rozmów Trumpa z Zełenskim. W kuluarach zjazdu Ukraiński przywódca poinformował swojego amerykańskiego odpowiednika o aktualnej sytuacji na froncie co, według doniesień medialnych, miało spotkać się z pozytywną oceną ze strony prezydenta USA. Co więcej, Zełenski mówił, że Trump bardzo pozytywnie zareagował na jego prośbę o zwiększenie dostaw pocisków przeciwlotniczych Kijowowi.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpRosjawojna w Ukrainiewołodymyr zełenski
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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