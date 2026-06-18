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Niemiecki minister o zadośćuczynieniu dla Polski. Padła kwota 300 mln euro

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 15:34
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Johann Wadephul
Johann Wadephul. Niemiecki minister o zadośćuczynieniu dla Polski. Padła kwota 300 mln euro/Shutterstock
Szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul udzielił wywiadu z okazji 35. rocznicy traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. W rozmowie z DW i TVP powiedział, że jest za za wypłatą odszkodowań dla ostatnich żyjących polskich ofiar niemieckiej okupacji.

Johann Wadephul mówił, że w relacjach z Polską Berlin musi pamiętać o historii. Podkreślał, że oba państwa są partnerami, ale Niemcy nie mogą odcinać się od skutków II wojny światowej. Niemcy ponoszą ogromną winę. I że mamy trwałą odpowiedzialność -mówił.

Odszkodowania dla ostatnich żyjących ofiar?

Jego zdaniem, każdy niemiecki minister spraw zagranicznych musi mieć świadomość tego ciężaru. Mogę tylko ze wstydem myśleć o tym, co wydarzyło się podczas II wojny światowej -podkreślił.

Mówił także o odszkodowaniach dla ostatnich żyjących polskich ofiar okupacji. To około 50 tys. osób. Wadephul przyznał, że są to ludzie w podeszłym wieku i że sprawa wymaga działania. Oczywiście musimy coś zrobić - stwierdził. Podkreśli, że takie jest stanowisko jego resortu. Dodał jednak, że w Niemczech nadal trwa na ten temat dyskusja.

To temat, który jeszcze w tym roku musimy omówić w ramach wszystkich rozmów politycznych, także przy ustalaniu budżetu, wspólnie z parlamentem. Ale mają Państwo we mnie osobę w niemieckim rządzie, która opowiada się za tym rozwiązaniem - powiedział minister.

Wadephul o obronie Polski

Wadephul mówił też o współpracy obronnej Polski i Niemiec, o tym, że oba państwa mają wspólne zadanie w obronie Europy przed Rosją. Zaznaczył, że Niemcy nie mogłyby wspierać Ukrainy bez Polski.

Na pytanie: "czy Polska i inne kraje mogą naprawdę polegać na Niemczech w przypadku zagrożenia?" odpowiedział: Nie zawahamy się ani sekundy. Po raz pierwszy rozmieszczamy pełną brygadę na Litwie. To sygnał: każdy centymetr NATO będzie broniony przez niemieckich żołnierzy.

250-300 mln euro zadośćuczynienia

O sprawie pisze także gazeta "Tageszeitung". Według niej minister spraw zagranicznych Niemiec powiedział, że osobiście jest zdania, iż jego kraj powinien "wysłać sygnał zadośćuczynienia". Jednak, dopytywany o szczegóły, zwracał uwagę na toczące się rozmowy o budżecie.

Gazeta pisze, że chodzi o sumę 250-300 mln euro. Cytuje anonimowego byłego posła do Bundestagu, który "bardzo się obawia, że Niemcy w ogóle nie zapłacą". "Raczej nie należy oczekiwać, że Polacy zadowolą się tylko pomnikiem ofiar II wojny światowej, który ma powstać w centrum Berlina" – czytamy w niemieckiej gazecie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: NiemcyPolskareparacjeJohann Wadephul
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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