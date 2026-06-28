Tragedia we Francji. Samolot ze spadochroniarzami rozbił się tuż po starcie

Jak potwierdziły lokalne władze, w katastrofie zginęło 11 osób - pięciu instruktorów, pięciu kursantów oraz doświadczony pilot.

Francja: mieli po raz pierwszy skoczyć ze spadochronem - zginęli

Jak poinformowały władze lokalne, samolot transportował grupę osób, które miały wykonać pierwszy skok ze spadochronem. Portal dziennika "L'Est Republicain" podał, że zginęli doświadczony pilot, pięciu instruktorów i pięciu uczniów. Samolot, zarejestrowany w Niemczech, to maszyna tradycyjnie używana do skoków ze spadochronem.

Samolot rozbił się na końcu pasa startowego

Wcześniej szef organizacji zrzeszającej pielęgniarzy, Thierry Pechey, powiedział dziennikowi, że ofiary wypadku to pielęgniarze z Nancy, którzy mieli skakać ze spadochronem. Władze lokalne nie potwierdziły tych doniesień i poinformowały jedynie o 11 ofiarach śmiertelnych. Dziennik „Le Figaro” powiadomił, że samolot wystartował z lotniska Nancy-Essey i rozbił się na końcu pasa startowego.