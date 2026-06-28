Dziennik Gazeta Prawana logo

Tragedia we Francji. Samolot ze spadochroniarzami rozbił się tuż po starcie

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
38 minut temu
[aktualizacja 15 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
policja francuska
Na miejsce katastrofy natychmiast skierowano służby/Shutterstock
Do tragicznego wypadku doszło dziś rano w miejscowości Tomblaine, niedaleko Nancy na północnym wschodzie Francji. Samolot z uczestnikami skoków spadochronowych rozbił się tuż po starcie z lotniska Nancy-Essey. Zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie.

Jak potwierdziły lokalne władze, w katastrofie zginęło 11 osób - pięciu instruktorów, pięciu kursantów oraz doświadczony pilot.

Francja: mieli po raz pierwszy skoczyć ze spadochronem - zginęli

Jak poinformowały władze lokalne, samolot transportował grupę osób, które miały wykonać pierwszy skok ze spadochronem. Portal dziennika "L'Est Republicain" podał, że zginęli doświadczony pilot, pięciu instruktorów i pięciu uczniów. Samolot, zarejestrowany w Niemczech, to maszyna tradycyjnie używana do skoków ze spadochronem.

Upały zaatakowały Polskę. Szybko rośnie zagrożenie pożarowe
Upały zaatakowały Polskę. Szybko rośnie zagrożenie pożarowe

Samolot rozbił się na końcu pasa startowego

Wcześniej szef organizacji zrzeszającej pielęgniarzy, Thierry Pechey, powiedział dziennikowi, że ofiary wypadku to pielęgniarze z Nancy, którzy mieli skakać ze spadochronem. Władze lokalne nie potwierdziły tych doniesień i poinformowały jedynie o 11 ofiarach śmiertelnych. Dziennik „Le Figaro” powiadomił, że samolot wystartował z lotniska Nancy-Essey i rozbił się na końcu pasa startowego.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Francjakatastrofasamolot
Powiązane
pożar
Upały zaatakowały Polskę. Szybko rośnie zagrożenie pożarowe
straż
Wybuch w budynku mieszkalnym. Jedna osoba uwięziona pod gruzami, druga poparzona
Kosiniak-Kamysz
Nowe informacje o stałej bazie USA w Polsce. Szef MON ujawnia
szpital
Zgłosił się na SOR ze zwichniętym barkiem. Miesiąc po zabiegu zmarł
Straż pożarna
Wielki pożar pod Warszawą. Na niebie kłęby dymu, na miejscu pracują chemicy
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKlaudia Halejcio chwali się ślubem. Suknia jak z bajki, prywatny samolot i mała wpadka [WIDEO] »
Zobacz
|
Numerology,Concept,Background.,Numerology,Calculate,Life,Path,And,Destiny,Numbers.
Te trzy cyfry w dacie urodzenia przyciągną pieniądze. Kto może na nie liczyć?
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Kiedy pobierać sadzonki?
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Jak rozmnażać hortensje przez sadzonki zielne, aby mieć krzewy ulubionych odmian za darmo?
Wystarczy miska z wodą. Tak można pomóc jeżom przetrwać gorące dni
Jak pomóc jeżom podczas upałów? Ten prosty gest może uratować im życie
quiz, kobieta
Trudny quiz. Powyżej 7/10 to poziom ortograficznego eksperta
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 27 czerwca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
lemoniada
Jak przetrwać upały? Przygotuj domowy izotonik, który nawodni Cię lepiej niż woda
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj