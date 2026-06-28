Cichy zabójca zaatakował Europę. Zabrał w tydzień 1,3 tys. osób

Podkreślił, że z ekstremalnymi upałami zmaga się obecnie 150 mln mieszkańców Starego Kontynentu.
Europa najszybciej ocieplającym się kontynentem na Ziemi
"Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na Ziemi; z powodu zmiany klimatu i jego ocieplania się fale gorąca, które niegdyś nazywano historycznymi, teraz występują co roku" - napisał Tedros w serwisie X.
Przygotowania do kolejnej fali upałów
"Fale upałów określane są często jako »cisi zabójcy« - domy, szkoły, miejsca pracy w Europie nie zostały zbudowane z myślą o takich temperaturach" - podkreślił szef WHO. Zapewnił, że organizacja pracuje z państwami członkowskimi, by przeciwdziałać temu zagrożeniu, koncentrując się na przygotowaniach do kolejnych fal upałów i wzmacnianiu systemu opieki zdrowotnej.
Francuzi ogłosili rekordową liczbę zgonów
Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała w niedzielę, że od minionej środy zarejestrowano około 1 tys. zgonów więcej w porównaniu z poprzednimi miesiącami. We Francji dobiega końca fala upałów, które okazały się bardziej intensywne niż kiedykolwiek wcześniej. W ostatnich dniach najwyższe w historii temperatury odnotowano też m.in. w Wielkiej Brytanii, a następnie w Niemczech i Czechach.
W Polsce ostrzeżenie przed upałami
Fala upałów dotarła także do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał obowiązujące do poniedziałku ostrzeżenie dla mieszkańców niemal całego kraju. W tym okresie temperatura w Polsce za dnia może wynieść do 42 st. C., a w nocy do 25 st. C.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.