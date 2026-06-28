Cichy zabójca zaatakował Europę. Zabrał w tydzień 1,3 tys. osób

Podkreślił, że z ekstremalnymi upałami zmaga się obecnie 150 mln mieszkańców Starego Kontynentu.

Europa najszybciej ocieplającym się kontynentem na Ziemi

"Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na Ziemi; z powodu zmiany klimatu i jego ocieplania się fale gorąca, które niegdyś nazywano historycznymi, teraz występują co roku" - napisał Tedros w serwisie X.

Przygotowania do kolejnej fali upałów

"Fale upałów określane są często jako »cisi zabójcy« - domy, szkoły, miejsca pracy w Europie nie zostały zbudowane z myślą o takich temperaturach" - podkreślił szef WHO. Zapewnił, że organizacja pracuje z państwami członkowskimi, by przeciwdziałać temu zagrożeniu, koncentrując się na przygotowaniach do kolejnych fal upałów i wzmacnianiu systemu opieki zdrowotnej.

Francuzi ogłosili rekordową liczbę zgonów

Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała w niedzielę, że od minionej środy zarejestrowano około 1 tys. zgonów więcej w porównaniu z poprzednimi miesiącami. We Francji dobiega końca fala upałów, które okazały się bardziej intensywne niż kiedykolwiek wcześniej. W ostatnich dniach najwyższe w historii temperatury odnotowano też m.in. w Wielkiej Brytanii, a następnie w Niemczech i Czechach.

W Polsce ostrzeżenie przed upałami

Fala upałów dotarła także do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał obowiązujące do poniedziałku ostrzeżenie dla mieszkańców niemal całego kraju. W tym okresie temperatura w Polsce za dnia może wynieść do 42 st. C., a w nocy do 25 st. C.