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Dantejskie sceny na hiszpańskiej granicy. Szturm tysięcy imigrantów

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:42
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imigranci
Imigranci przedostają się z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w północnej Afryce/PAP/EPA
Tysiące migrantów z Maroka przekroczyło w czwartek w sposób niekontrolowany granicę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej – podała agencja EFE. Lokalne władze apelują do rządu w Madrycie o wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Jak podała EFE, w ostatnich dniach do hiszpańskiego miasta dotarło około 1,5-2 tys. migrantów z Maroka, opływając falochron stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej. To przekroczyło możliwości miasta w zakresie opieki i przyjmowania uchodźców – dodała agencja.

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Kryzys humanitarny i społeczny na hiszpańskiej granicy

Dziennik "El Pais" zauważył, że sytuacja przypomniała o kryzysie z 2021 r., kiedy to co najmniej 5 tys. migrantów zdołało przedostać się do Ceuty w ciągu jednego dnia, omijając falochron. Szef lokalnych władz Ceuty Jesus Vivas nazwał obecną sytuację "kryzysem humanitarnym i społecznym", wzywając rząd centralny do ogłoszenia "stanu wyjątkowego" i ustanowienia "jednego dowództwa" na szczeblu państwowym w celu opanowania sytuacji.

Nie można wprowadzić stanu wyjątkowego

W ocenie MSW ogłoszenie stanu wyjątkowego nie jest możliwe, ponieważ nie jest on przewidziany w przypadku kryzysów migracyjnych. Resort zapewnił jednocześnie, że dysponuje zasobami dla zagwarantowania zarówno bezpieczeństwa i kontroli migracyjnej, jak i niezbędnej pomocy humanitarnej. W piątek do Ceuty ma udać się hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska, aby śledzić rozwój sytuacji oraz spotkać się z tamtejszymi władzami.

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Źródło PAP
Tematy: hiszpaniaMarokoemigranci
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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