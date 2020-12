Łącznie na pokładzie łodzi rybackiej znajdowało się 45 osób. Grupa zaokrętowanych na niej ludzi zamierzała dotrzeć do włoskiego portu Lampedusa, by ubiegać się o status uchodźcy w krajach Unii Europejskiej. Tunezyjska służba ochrony wybrzeża oraz miejscowi rybacy zlokalizowali pięć ciał w pobliżu portowego miasta Sfakis we wschodniej części tunezyjskiego wybrzeża. Informację tę potwierdził rzecznik ministerstwa obrony tego kraju Mohamed Ben Zekri w rozmowie z Associated Press. Rzecznik nie wyjaśnił, jakiej narodowości byli migranci, którzy znajdowali się na łodzi, która zatonęła. Przekazał jedynie, że większość pochodziła z Afryki Subsaharyjskiej.

Migracja nie słabnie w czasie epidemii

Ryzykując życiem, tysiące ludzi regularnie usiłują przepłynąć Morze Śródziemne na łodziach. Próbują nielegalnie przedostać się do krajów Europy Zachodniej, gdzie liczą na znalezienie pracy. Większość z nich to mieszkańcy ubogich krajów tzw. Czarnej Afryki.

W ostatnich miesiącach na skutek epidemii koronawirusa, która spowodowała wzrost bezrobocia i kryzys polityczny, zwiększył się też napływ obywateli Tunezji do Włoch. Według ONZ od stycznia do Włoch dotarło ponad 10 tys. Tunezyjczyków.