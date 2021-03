Ponad 65 proc. ankietowanych chce obowiązkowego stosowania maseczek w pociągach - przekazał fiński przewoźnik kolejowy VR, powołując się na przeprowadzony sondaż. W kraju od zeszłej jesieni obowiązywało jedynie "mocne zalecenie" używania maseczek w komunikacji zbiorowej.

Obowiązek co do zasady dotyczy każdego, kto wsiada do pociągu i się po nim porusza. W razie potrzeby maseczki (krajowej produkcji) można zakupić także w punktach obsługi pasażera lub u konduktora w cenie 3 euro za sztukę - wyjaśnia VR w zaleceniach dla podróżnych.

Maseczki w pociągach

Nakaz używania maseczek w pociągach nie dotyczy najmłodszych podróżnych (poniżej 12. roku życia) oraz tych, którym nie pozwalają na to względy zdrowotne. Maseczek nie muszą mieć też twarzy pasażerowie przebywający w wykupionym przedziale.

Według Topiego Simoli, szefa działu transportu pasażerskiego w VR, o ile - zgodnie z międzynarodowymi badaniami - ryzyko zakażenia się w komunikacji publicznej jest małe, to na czas wprowadzonego w Finlandii lockdownu (od marca na okres trzech tygodni) także kolej "chce działać odpowiedzialnie".

Dotychczas praktyka stosowania maseczek w fińskich pociągach była "różna w zależności od regionu czy tras przejazdów pociągów", ale - jak podaje VR - w najlepszym razie używało ich do 90 proc. podróżnych.

Obowiązek noszenia maseczek

Obowiązek noszenia maseczek został dodany do obowiązujących warunków przejazdu, ale - wyjaśniają przedstawiciele przewoźnika - nie będzie można usunąć siłą z pociągu pasażera bez maseczki.

Podobny komunikat wystosował w czwartek Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego (HSL), wprowadzając od soboty obowiązek stosowania maseczek w środkach komunikacji w Helsinkach. Wyjaśnia, że celem jest "zaostrzenie przekazu" i dodanie tego obowiązku do warunków podróży dla każdego, kto zamierza skorzystać z usług komunikacyjnych.

Według HSL obecnie średnio czterech na pięciu pasażerów odbywa podróż w maseczce, ale - jak wynika z sondaży - podróżni życzyliby sobie, aby każdy stosował się do wytycznych.

Stan wyjątkowy

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem, głównie wariantem brytyjskim, w liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii od marca obowiązuje konstytucyjny stan wyjątkowy. W czwartek poinformowano o 720 nowych infekcjach (z czego ok. 480 w okręgu stołecznym). Od początku pandemii potwierdzono w kraju ponad 64,5 tys. zakażeń koronawirusem i ponad 770 zgonów osób z Covid-19. Zaszczepiono ponad 0,5 mln osób.