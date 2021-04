Kumbhamela jest ważnym świętem dla hinduistów, połączonym z pielgrzymką do wybranych miast, w których na przemian odbywają się najważniejsze uroczystości; w tym roku centrum obchodów jest Haridwar na północy kraju. Kumbhamela to też trwający dwa miesiące festiwal religijny gromadzący najwięcej wiernych na świecie. W 2001 roku wzięło w nim udział 70 mln osób.

Rząd nie zakazał udziału w obchodach

Mimo apeli ekspertów, rząd Indii nie zakazał w tym roku udziału w uroczystościach, połączonych z kąpielami w Gangesie, który hinduiści uznają za świętą rzekę. W środę, która uznawana jest za najbardziej pomyślny dzień Kumbhamela, do godzin popołudniowych rytualnej kąpieli zażyło prawie 900 tys. osób. Od poniedziałku w Haridwar zdiagnozowano blisko 4 tys. zakażeń. Zdecydowana większość wiernych nie przestrzega nakazu poddania się testowi na Covid-19 przed kąpielą w Gangesie, nie nosi masek, a zachowanie dystansu społecznego jest niemożliwe w gęstych tłumach gromadzących się na brzegach rzeki - pisze BBC. Nawet ustawienie kamer na brzegach Gangesu w Haridwar, by zidentyfikować osoby, którą nie noszą masek, nie zniechęciło pielgrzymów do kąpieli, która ma przynosić duchowe oczyszczenie.

Indie wyprzedziły Brazylię w liczbie zakażonych

Tymczasem Indie stały się drugim po USA krajem świata pod względem całkowitej liczby infekcji koronawirusem, wyprzedzając Brazylię. Od początku pandemii zdiagnozowano tam 13,53 mln zakażeń, a z powodu Covid-19 zmarło 169 tys. osób. Najbardziej dotknięty pandemią stan Maharasztra, położony na zachodzie Indii, wprowadził we wtorek wieczorem surowe restrykcje sanitarne. Reuters podaje, że w kraju przeciążone są zarówno szpitale jak i krematoria, brakuje leków oraz tlenu medycznego.