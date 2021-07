Włoskie ministerstwo zdrowia w wydanym komunikacie zaznaczyło, że 70 procent nowych zakażeń SARS-CoV-2 powoduje obecnie w Europie wariant Delta. Jak podkreślono, do początku sierpnia odsetek ten wzrośnie do 90 procent. Resort ostrzegł, że każde poluzowanie reguł podczas lata bez jednoczesnego wzrostu liczby w pełni wykonanych szczepień może doprowadzić do znacznego zwiększenia się liczby przypadków Covid-19 we wszystkich grupach wiekowych, zwłaszcza poniżej 50 lat, a także hospitalizacji i zgonów.

Bilans pandemii we Włoszech

Ministerstwo podało, że minionej doby na Covid-19 zmarło we Włoszech 12 osób i wykryto 1400 następnych zakażeń w 208 tys. testów. Wskaźnik pozytywnych wyników podniósł się nieznacznie do 0,67. Oficjalny bilans zmarłych, u których zdiagnozowano Covid-19, wzrósł od początku pandemii do 127 768.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest około 40 tys. osób. Zanotowano dalszy spadek liczby hospitalizowanych - do 1147. Na intensywnej terapii jest 161 pacjentów.