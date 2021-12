Konferencja prasowa odbyła się na pokładzie samolotu lecącego z Aten do Rzymu. Papieża zapytano o kryzys na granicy białoruskiej i czego należy oczekiwać od krajów europejskich, w tym Polski, w tej sprawie.

Reklama

- Ja tym ludziom, którzy zabraniają migracji czy zamykają granice, stawiają mury i druty kolczaste i zabraniają wstępu powiedziałbym: pomyśl o tym, że to tobie nie pozwolono by wejść, że to ty musiałbyś uciekać ze swojej ziemi - oświadczył.

- Ten, kto buduje mury traci sens historii, swojej historii, kiedy był niewolnikiem innego kraju - dodał Franciszek.

"Rządzący wiedzą, ile są w stanie przyjąć"

Zaznaczył: "Każdy rząd musi powiedzieć jasno, ilu migrantów może przyjąć, bo rządzący wiedzą, ile są w stanie przyjąć. Migranci muszą być przyjmowani, wspierani, promowani i integrowani".

Papież podkreślił, że to Unia Europejska jest w stanie wprowadzić zgodę między krajami w sprawie relokacji migrantów. Zauważył, że Cypr, Grecja, włoskie wyspy Lampedusa i Sycylia przyjmują migrantów i nie ma zgody wśród państw UE, jak ich rozlokować.

Papież stwierdził również, że bez integracji migrant będzie miał "obywatelstwo getta". Przypomniał, że sprawcy zamachów w Brukseli byli obywatelami Belgii, ale niezintegrowanymi dziećmi imigrantów.