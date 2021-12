Tego samego dnia główna agencja zdrowia ONZ informowała także o rosnącej liczbie nowych przypadków Covid-19 w południowej Afryce, m.in. w Zimbabwe.

Niepełne dane na temat Omikrona

WHO w cotygodniowym raporcie opublikowanym w środę przekazała, że wciąż potrzeba więcej danych na temat Omikrona, by dokładnie ocenić zagrożenie tego wariantu oraz to, czy jego mutacje wpływają na osłabienie odporności nabytej poprzez szczepienia.

"Nawet jeżeli poziom zagrożenia (nowego wariantu) jest taki sam lub niższy od Delty, to należy się spodziewać wzrostu liczby hospitalizacji wraz ze wzrostem zakażeń (...)" - napisano w raporcie.

Wariant Omikron

Omikron to piąty wariant SARS-CoV-2 uznany przez WHO jako budzący obawy (ang. variant of concern - VOC). Pozostałe cztery, to: Alfa (po raz pierwszy wykryty w Wielkiej Brytanii), Beta (po raz pierwszy wykryty w RPA), Gamma (po raz pierwszy wykryty w Brazylii) i Delta (po raz pierwszy wykryty Indiach).