Przegłosowując wielką finansową i wojskową pomoc, sygnalizujemy swoje stanowisko. Historycznie Niemcy mają problem z armią, a Francja z negocjowaniem umów, ale to ważne kraje UE. Jednocześnie Berlin i Paryż wspierają Ukrainę i będą to robić, choć może mniej, niż oczekujemy. Niezależnie od tego, co Rosja zrobi, światowy porządek już się zmienił. Moskwa będzie zmarginalizowana na lata, jeśli nie na dekady. Teraz pewnie będzie chciała wstrzymać walki, tak jak w Gruzji (utrzymując zdobycze terytorialne – red.). Ukraina jednak na to nie pójdzie, a my zgadzamy się z taką determinacją.