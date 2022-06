Neubauer żartuje z planu wysadzenia rurociągu w języku angielskim: "We are planning how to blow up a pipeline". Nawet "sama zamieściła w internecie nagranie z żartem o terrorze" - pisze "Bild".

Rurociąg, o którym mowa, nosi nazwę East African Crude Oil Pipeline (Wschodnioafrykański Rurociąg Naftowy EACOP). Rurociąg połączy Ugandę z Tanzanią w 2025 roku i może odegrać kluczową rolę w zmniejszaniu ubóstwa w tych dwóch afrykańskich krajach. Według Banku Światowego 41 procent wszystkich mieszkańców Ugandy żyje poniżej granicy ubóstwa. Oznacza to, że mają do dyspozycji mniej niż 1,90 dolara dziennie - informuje "Bild".

To także tytuł książki...

Dziennik zwraca uwagę, że sformułowanie Neubauer przypomina tytuł książki radykalnego szwedzkiego działacza na rzecz klimatu Andreasa Malma. "Nawołuje on do niszczenia mienia i sabotowania zakładów przemysłowych w celu walki ze zmianami klimatu" - pisze "Bild".

Sama 26-letnia aktywistka zwróciła uwagę na Twitterze, że jej sformułowanie to także tytuł książki.

Zapytana przez "Bild" o swoją wypowiedź Neubauer ograniczyła się do odpowiedzi jedynie na temat samego rurociągu, ale nie na temat swoich propozycji wysadzenia go w powietrze.

- Projekt EACOP spowoduje emisję prawie pół gigatony CO2. Dlatego od miesięcy współpracujemy z aktywistami z tego regionu, tj. z Ugandy i Tanzanii, a także z wieloma osobami z Francji przeciwko rurociągowi, który chce zbudować francuska firma TOTAL. Rozmawiamy z rządem francuskim, z potencjalnymi inwestorami i ubezpieczycielami rurociągu oraz mobilizujemy za pośrednictwem sieci społecznościowych, aby ten zabójczy dla klimatu rurociąg nigdy nie powstał, lecz został ostatecznie odwołany - podkreśla aktywistka klimatyczna w wypowiedzi dla dziennika "Bild".

Z Berlina Berenika Lemańczyk