"Dwóch pilotów francuskich linii lotniczych Air France zostało zwieszonych po tym, jak doszło pomiędzy nimi do bójki w kokpicie podczas lotu" – poinformowała agencja Associated Press. Do zdarzenia doszło w czerwcu podczas rejsu z Genewy do Paryża.

Zaraz po starcie doszło do sprzeczki, następnie jeden z pilotów uderzył kolegę i obaj zaczęli się bić. Po usłyszeniu dziwnych dźwięków dochodzących z kokpitu interweniowali członkowie personelu pokładowego. Jeden z nich został z pilotami w kokpicie do końca lotu.

Jak podała AP, incydent nie miał wpływu na przebieg rejsu; nie jest znane tło konfliktu między pilotami.

Wiadomość o bójce wyszła na jaw niedługo po tym, jak prowadząca dochodzenia i analizy z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego francuska agencja BEA przygotowała raport, w którym napisała, że niektórzy piloci Air France zbyt mało rygorystycznie podchodzą do procedur bezpieczeństwa.