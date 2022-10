Szczególnie chcę dzisiaj zwrócić się do naszych ludzi na czasowo okupowanych terenach południowej i wschodniej Ukrainy - powiedział Wołodymyr Zełenski - okupanci będą próbowali werbować was do swojej armii. Tak samo jak to było w Doniecku i Ługańsku. Unikajcie tego jak tylko możecie. Spróbujcie opuścić okupowane terytorium. Jeśli nie możecie tego zrobić i znajdziecie się w rosyjskich strukturach wojskowych, spróbujcie przy pierwszej okazji złożyć broń i przejść na pozycje ukraińskie. A co najważniejsze, chrońcie swoje życie. I pamiętajcie, aby pomóc innym naszym bliskim. Naszym wspólnym zadaniem jest wytrwanie. Musimy stawić czoła tym odmieńcom…

Reklama