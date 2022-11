Nasz kraj wraz ze wspólnotą europejską pracuje nad takimi samymi (zabezpieczeniami na) granicach, jakie zrobili Polacy - podkreślił Daniłow.

RBK-Ukraina przypomina, że Ukraina buduje zaporę na granicy z Białorusią, by powstrzymać nawet hipotetyczną próbę wkroczenia przeciwnika.

Rów, nasyp, betonowe ogrodzenie z drutem kolczastym - to ogrodzenie budowane na Wołyniu - napisał Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy na Telegramie.

Granica ukraińsko-białoruska

Granica ukraińsko-białoruska ma długość 1084 km, z czego ok. 750 km to granica lądowa, a 325 km rzeki; ok. 120 km przypada na strefę wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni atomowej.