- Nie jesteśmy szaleni, wiemy, czym jest broń nuklearna... Nie będziemy nią wymachiwać jak brzytwą, biegając po całym świecie, ale oczywiście jesteśmy świadomi tego, że ją mamy - powiedział. - Rosja postrzegała broń nuklearną jako "środek ochrony" - dodał Putin.

Putin przyznał, że rosyjska inwazja na Ukrainę może "stać się długotrwałym procesem". Powiedział jednocześnie, że zaanektowane tereny są "znaczącym wynikiem kampanii wojskowej".

"Nie ma powodu, by mówić o dalszej mobilizacji"

Putin stwierdził również, że połowa Rosjan powołanych we wrześniu do służby wojskowej została już wysłana na Ukrainę i że "nie ma powodu, by mówić o dalszej mobilizacji". - Spośród 300 tysięcy naszych zmobilizowanych bojowników, naszych ludzi, obrońców ojczyzny, 150 tysięcy jest w rejonie działań - powiedział, dodając, że około 77 tysięcy z nich było w jednostkach bojowych.

Władze rosyjskie nakazały we wrześniu mobilizację 300 tysięcy rosyjskich rezerwistów, aby wzmocnić liczebność swoich wojsk na Ukrainie.

"Tym nie denerwować Putina"

Przed spotkaniem Kreml miał zaapelować do członków Rady Praw Człowieka, by "nie denerwowali" Putina drażliwymi pytaniami dotyczącymi wojny na Ukrainie - poinformowała niezależna agencja informacyjna Verstka. Według jej doniesień członkowie Rady Praw Człowieka zostali również wezwani do unikania "niepożądanego" tematu śmierci rosyjskich żołnierzy na Ukrainie.