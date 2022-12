- Nie dostarczamy Ukrainie broni do ataków wewnątrz Rosji. To są dostawy obronne - dodawał Ned Price, rzecznik prezydenta Joego Bidena. W poniedziałek „The Wall Street Journal” napisał, że zestawy, które Amerykanie dostarczyli Ukraińcom, zostały przerobione tak, by nie można było wystrzelić z nich pocisków dalekiego zasięgu, choćby ATACMS, o które Kijów prosi od wielu tygodni. Biden jeszcze w maju deklarował, że nie dostarczy sprzętu, który mógłby posłużyć do ataków na Rosję. „Nieujawnione wcześniej modyfikacje pokazują, jak daleko jest zdolna pójść administracja Bidena, by zrównoważyć wsparcie dla sił ukraińskich i chęć uniknięcia ryzyka eskalacji z Moskwą” - czytamy w WSJ. Zarazem sekretarz obrony Lloyd Austin na zadane we wtorek pytanie, czy powstrzymuje Ukrainę przed wypracowywaniem własnych zdolności pozwalających na przeprowadzanie ataków na cele w Rosji, zdecydowanie zaprzeczył.