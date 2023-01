Korea Południowa, podobnie jak szereg innych państw, wprowadziła obowiązek testów dla podróżnych przybywających z Chin w związku z przechodzącą przez ten kraj dużą falą zakażeń koronawirusem. Niedawno rząd w Pekinie nagle zniósł środki zapobiegania infekcjom, a wariant Omikron szerzy się w kraju praktycznie bez żadnej kontroli.

"Podróżny został skierowany do ośrodka kwarantanny, ale..."

41-letni obywatel ChRL przyleciał we wtorek wieczorem na lotnisko międzynarodowe w Inczon niedaleko Seulu. Przeprowadzony po przylocie test na obecność SARS-CoV-2 wykazał zakażenie. Podróżny został skierowany do ośrodka kwarantanny dla cudzoziemców, gdzie zgodnie z przepisami powinien przejść tygodniową izolację, ale wówczas zniknął.

Policja odnalazła go w czwartek w hotelu w Seulu i aresztowała pod zarzutem złamania przepisów zapobiegania pandemii. Władze sanitarne informowały wcześniej, że grozi mu kara do roku pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości do 10 mln wonów (7840 dolarów). W odniesieniu do Chińczyka, który został wczoraj aresztowany po wtorkowej ucieczce, rząd surowo ukarze go w zgodzie z prawem i zasadami – powiedział na posiedzeniu rządu wysokiej rangi urzędnik ministerstwa spraw wewnętrznych Kim Seong Ho, cytowany przez agencję Yonhap.

"Zero covid"

Obowiązkowe testy dla podróżnych z Chin przed wylotem lub po przylocie wprowadziły też między innymi USA, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Indie. Chińskie MSZ oceniło we wtorek, że część państw zastosowała środki „bez oparcia w nauce” i potępiło „manipulacje środkami kontroli” w „celach politycznych”.

W ramach polityki „zero covid” granice Chin pozostawały praktycznie zamknięte dla większości cudzoziemców przez prawie trzy lata. Osoby, którym zezwolono na wjazd oraz wracający do kraju Chińczycy musieli przechodzić kwarantannę na własny koszt w wyznaczonych przez rząd hotelach i byli wielokrotnie poddawani testom przez chińskie władze. Kwarantanna hotelowa w niektórych okresach mogła trwać dwa tygodnie, a nawet 28 dni.