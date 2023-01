Prof. Marcin Walczak w grudniu został zwolniony z więzienia w Iranie i powrócił do ojczyzny - powiedział PAP Łukasz Jasina. Jest cały i zdrowy. Dobrze, że jest już w domu - dodał rzecznik MSZ. Informację o zatrzymaniu w Iranie grupy obcokrajowców, wśród których wymieniono nazwiska trzech pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podały w lipcu ubiegłego roku irańskie media.

Zatrzymano go we wrześniu 2021

W reakcji na te doniesienia, rzecznik UMK prof. Marcin Czyżniewski, przekazał wówczas w komunikacie, że do zatrzymania doszło we wrześniu 2021 r. "Dwóch pracowników UMK po przesłuchaniu zwolniono, jeden został zatrzymany i do dziś przebywa w irańskim więzieniu. Od września ub. r. jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, a także z rodziną zatrzymanego pracownika" - poinformował w lipcu prof. Czyżniewski.

Prof. Maciej Walczak jest biologiem katedry mikrobiologii środowiskowej i biotechnologii Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze to m.in. mikroorganizmy różnych środowisk, w tym także zastosowanie mikroorganizmów w ochronie środowiska i technologiach przemysłowych.

Autor: Daria Kania