Raport jest przygotowywany przez WZO na podstawie badania zagranicznych ośrodków badawczych, policji oraz organizacji żydowskich z całego świata. Wynika z niego, że liczba incydentów antysemickich została zahamowana po stałym wzroście zgłoszeń w ostatniej dekadzie.

Alarmująco rosnę niechęć do Żydów w USA

Najwięcej antysemickich zdarzeń w ubiegłym roku miało miejsce w Europie (47,7 proc.) oraz USA (33 proc.). Organizacja wskazuje, że alarmująco rośnie niechęć do Żydów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Duży wzrost zanotowano w stanie Nowy Jork, gdzie liczba zanotowanych przestępstw nienawiści wobec Żydów wzrosła o 125 proc. w porównaniu do 2021 r. Antysemityzm jest nadal problemem w Niemczech, gdzie między styczniem a wrześniem 2022 r. policji zgłoszono 1555 incydentów, co daje średnio pięć raportów dziennie, informuje WZO.