Społeczność New Jersey jest wstrząśnięta po tym, gdy w niedzielę w Linden, w New Jersey, zginęła czteroosobowa polsko-amerykańska rodzina. ABC zasugerowała, że mogło to być morderstwo połączone z samobójstwem. Policja skomentowała tylko, że uważa się, że wśród zabitych jest strzelec.

Lokalne władze podały, że do tragedii doszło w niedzielę przed godz. 9.30 rano. “Kiedy policja przybyła na miejsce, znalazła dwoje rodziców martwych wraz z nastoletnią dziewczyną. Nastoletni chłopiec był w stanie krytycznym, ale zmarł później w szpitalu” – podała ABC. Reklama “Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z lokalną policją. Linden to dom dla wielu Polaków. Łączymy się w bólu z całą społecznością. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią” - napisał na Twitterze konsul generalny RP w Nowym JorkuAdrian Kubicki. ABC cytuje kilkoro sąsiadów nie zidentyfikowanej jeszcze rodziny. Digna Alvarez, która była w domu ze szwagierką, usłyszała krzyk dziecka, ale myślała, że “ktoś bawił się z psem”. - Nigdy nie było żadnych problemów, żadnych bójek - nic. Bardzo mili ludzie, kiedy tylko potrzebowałeś pomocy, pomagali nam - zapewniał Alvarez. “Inny sąsiad, Roman Zygadro, załamał się na miejscu zdarzenia. Jak powiedział funkcjonariuszom, sądzi, że nastolatka była jego uczennicą” - relacjonuje ABC. "Byli bardzo miłą rodziną, dobrymi sąsiadami - on był elektrykiem, ona kosmetyczką" - dodał Zygadro. Reklama 44-letni Polak zastrzelony w centrum Chicago Zobacz również "W tej chwili nie jesteśmy pewni, co sprawiło, że strzelec popełnił takie okrucieństwo. [...] Proszę wszystkich o modlitwę. Po prostu nie ma słów, aby opisać traumę, złamane serce i smutek, którego wszyscy doświadczamy" - stwierdził burmistrz Linden, Derek Armstead. Christian Reyes przyjaźnił się z ojcem rodziny. "Dorastał w liceum, przebywał wokół tej samej grupy przyjaciół, zawsze był (…) osobą spokojną, opanowaną" - powiedział Reyes. Według ABC inni opisują sytuację inaczej. Jedna z kobiet, która nie chciała podać nazwiska, zauważyła, że były problemy. - Czasami rzeczywiście strzelał ze swojej broni. Kilka lat temu na podwórku musieli wezwać policję, ale nigdy nie uwierzyłabym, że zrobi coś takiego - powiedziała. Policja skomentowała tylko, że uważa się, że wśród zabitych jest strzelec. Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski Bartosz Lewicki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję