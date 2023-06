Reklama

Oni zatopili swoją pierwszą linię obrony na lewym brzegu Dniepru i musieli stamtąd odejść – powiedział.

Co z ukraińską kontrofensywą?

Reklama

Według eksperta z wojskowego punktu widzenia zniszczenie tamy w Nowej Kachowce nie jest istotne i nie doprowadzi do zmiany planów kontruderzenia na okupacyjne siły rosyjskie.

Dla Ukrainy, z wojskowego punktu widzenia, niewiele to zmienia. Ukraińskie plany kontruderzenia najpewniej nie ulegną zmianie. Wręcz odwrotnie, to tylko wzmacnia nasze zdecydowanie, by pokonać rosyjskie wojska, wyzwolić te terytoria i powstrzymać zbrodnie wojenne – wskazał.

Zdaniem Musijenki forsowanie Dniepru nie było rozpatrywane przez ukraińskie dowództwo w pod kątem ataku na wojska rosyjskie. Jest to raczej kierunek pomocowy, kierunek rajdów przez Dniepr z użyciem łodzi, podczas których siły ukraińskie niszczyły składy z amunicją czy stanowiska artyleryjskie, by Rosjanie nie ostrzeliwali Chersonia – podkreślił.

Próba zastraszenia Zachodu

W opinii analityka, uderzając w zaporę w Nowej Kachowce Rosjanie chcieli zastraszyć Zachód; woda ze Zbiornika Kachowskiego służy do chłodzenia reaktorów Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Rosja oskarżyła o atak na zaporę stronę ukraińską.

Reklama

Rosjanie próbują zastraszyć Zachód, mówiąc: patrzcie, macie do czynienia z terrorystami, którzy zagrażają Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, dlatego powstrzymajcie Ukraińców przed kontruderzeniem. Jest to akt bezsilności, terroru i szantażowania Ukrainy i Zachodu – zaznaczył.

Kwestia dostawy wody na Krym

Musijenko wyjaśnił także, że woda ze Zbiornika Kachowskiego płynie naokupowany przez Rosję Krym.

Zniszczenie tamy jest dla Rosjan strzałem w stopę. Wcześniej, po zajęciu elektrowni w Nowej Kachowce, wznowili dostawy wody ze Zbiornika Kachowskiego na Krym, co przedstawiali jako swój ogromny sukces. Teraz będą mieli problemy z dostawami wody na Krym– powiedział ekspert PAP.

Przed aneksją Krymu w 2014 roku 85 proc. wody, która była spożywana na Krymie, docierało na półwysep z Dniepru przez Kanał Północnokrymski. Po zajęciu Krymu przez Rosję Ukraina wstrzymała dostawy wody. Wznowiono je dopiero po zajęciu przez Rosję m.in. Nowej Kachowki.

Z Kijowa Jarosław Junko