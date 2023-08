W ataku dronów na bazę sił powietrznodesantowych w Pskowie zniszczono co najmniej cztery samoloty transportowe Ił-76. Takie informacje podał wczoraj ukraiński wywiad wojskowy.

– Cztery samoloty zniszczono i nie nadają się do naprawy. Wstępnie kolejne dwa zostały uszkodzone – powiedział wczoraj przedstawiciel HUR Andrij Jusow. Iły 76 to transportowce, które służą do przerzutu wojska na długie dystanse. To one miały lądować na lotnisku w Hostomlu na początku inwazji. Ostatecznie to się Rosjanom nie udało, gdyż Ukraińcy zniszczyli pas i stoczyli ciężkie walki o to miejsce.

