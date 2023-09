Ratownicy GOPR z grupy Beskidzkiej, Jurajskiej oraz Krynickiej, wśród których jest także ratownik medyczny dołączą do międzynarodowej akcji ratowniczej w Turcji. Na miejscu, oprócz ratowników tureckich, są także Bułgarzy i Węgrzy. Mają tam także dotrzeć ratownicy jaskiniowi z Włoch i Słowenii. Akcję zorganizowano na wniosek European Speleological Federation.

Są to ratownicy GOPR specjalizujący się w ratownictwie jaskiniowym, w większości instruktorzy ratownictwa. Wiemy, że na głębokości ok. 1000 m w jaskini Morca utknął na wskutek nagłego zachorowania czterdziestoletni speleolog ze Stanów Zjednoczonych. Według relacji, poszkodowany krwawi z przewodu pokarmowego i nie jest w stanie samodzielnie wyjść na zewnątrz. W pierwszej turze wyrusza czterech ratowników, którzy rozeznają się na miejscu jaka jest sytuacja i w zależności od ich informacji zdecydujemy, czy pojadą z Polski kolejni ratownicy jaskiniowi. Gotowość do działań zgłosiło 19 ratowników GOPR – powiedział PAP ratownik GOPR Paweł Konieczny.

Jeżeli uda się zorganizować transport, to wyprawa wyruszy jeszcze w środę. Akcje ratownicze w jaskiniach są szczególnie trudne i wymagają specjalnych umiejętności i specjalistycznego sprzętu. Jak wyjaśnił ratownik GOPR, trudności jakie mogą napotkać na miejscu ratownicy jest kilka.

Trudnością jest samo środowisko jaskini, jej głębokość, niskie temperatury i duża wilgotność. Amerykański speleolog jest bardzo głęboko, czyli ok. 1000 m, a żeby do niego dotrzeć potrzeba pokonać kilka tak zwanych studni jaskiniowych oraz przejść przez tak zwane meandry, czyli kręte i wąskie przejścia. Nawet nie wiemy, czy w tych meandrach zmieszczą się nosze jaskiniowe więc zapowiada się, że może być to wielodniowa akcja – wyjaśnił Konieczny.

Według relacji, poszkodowany Amerykanin oczekuje na ratunek co najmniej kilkadziesiąt godzin. O zdarzeniu poinformował ratowników jego towarzysz, który powrócił na powierzchnię. W jaskini nie ma żadnej łączności, więc o problemach może poinformować tylko osoba, która zdoła wyjść lub kiedy zostanie przekroczona tak zwana godzina alarmowa, do której eksploratorzy powinni samodzielnie wyjść na zewnątrz.

autor: Szymon Bafia