3 października 1990 roku to jedna z najważniejszych dat w historii współczesnych Niemiec. To właśnie wtedy Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) po 41 latach podziału połączyła się z Republiką Federalną Niemiec (RFN), tworząc jedno, zjednoczone państwo. Obecnie, 3 października jest w Niemczech wolnym od pracy świętem narodowym, znanym jako Dzień Jedności Niemiec.

Najperw upadł Mur Berliński

9 listopada 1989 roku upadł Mur Berliński, co uznawane jest za symboliczne zakończenie podziału Niemiec.

9 listopada oficjalnie otwarto przejścia graniczne między NRD a RFN. Wydarzenie zainicjowała wieczorna konferencja prasowa, na której Günter Schabowski, członek ówczesnego biura politycznego SED, ogłosił, że zmiany w przepisach dotyczących podróżowania obywateli NRD wchodzą w życie natychmiast. To spowodowało masową, trudną wówczas do zatrzymania, migrację ludzi z NRD do RFN i stopniowe otwieranie granic. Mur Berliński stał się przeszłością.

Początkowo, to właśnie data uznawana za upadek Muru Berlińskiego, miała zostać ustanowiona Dniem Zjednoczenia Niemiec. Jednakże 9 listopada to data zbieżna z "Nocą Kryształową" z 1938 roku, kiedy to nazistowski reżim dokonał brutalnych ataków na społeczność żydowską na terenie III Rzeszy, co skutkowało aresztowaniami i morderstwami, a także masowym niszczeniem żydowskich sklepów i mieszkań. Aby uniknąć konfliktu dat, na święto narodowe wybrano 3 października.

Dzień Jedności Niemiec. Dlaczego 3 października?

Zdecydowano, że Dniem Jedności Niemiec będzie 3 października, gdyż formalne to właśnie 3 października 1990 roku Niemiecka Republika Demokratyczna - NRD (niem. Deutsche Demokratische Republik, w skrócie DDR), stała się częścią Republiki Federalnej Niemiec, czyli RFN (niem. Bundesrepublik Deutschland, w skrócie BRD) na mocy decyzji podjętej przez Izbę Narodową DDR na specjalnym posiedzeniu kilka tygodni wcześniej tj. 22 sierpnia.