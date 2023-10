Rzeczniczka policji powiedziała, że 14-letni uczeń pojawił się rano w szkole przy Sonnenallee z flagą Palestyny. 61-letni nauczyciel podszedł do niego i chciał zabronić noszenia symboli politycznych - pisze portal RND.

Policja prowadzi dochodzenie

Doprowadziło to do sprzeczki, w którą wtrącił się 15-letni uczeń. Miał on uderzyć nauczyciela głową i kopnąć. Nauczyciel podobno bronił się i uderzył ucznia.Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.