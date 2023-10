Szef władz okupacyjnych w obwodzie zaporoskim Wołodymyr Rohow napisał na Telegramie, że stan Cariowa jest bardzo ciężki i znajduje się on obecnie na oddziale reanimacji. Nie poinformowano, gdzie doszło do postrzelenia Cariowa, który był w przeszłości deputowanym ukraińskiego parlamentu.

Prorosyjskie poglądy Cariowa

W maju zeszłego roku sąd w Kijowie zaocznie skazał Cariowa na 12 lat więzienia za publiczne wzywanie w 2014 r. do działań mających na celu zmianę granic państwowych Ukrainy. Polityk krytykował wydarzenia na Majdanie i nazywał nowe władze ukraińskie nielegalnymi, a także opowiadał się za stworzeniem "Federacyjnej Republiki Noworosji" obejmującej szereg obwodów Ukrainy.

Później Cariowowi postawiono nowe zarzuty. W marcu 2022 r. przybył on do obwodu kijowskiego wraz z żołnierzami rosyjskimi i wzywał do poddania Krzywego Rogu rosyjskim okupantom.